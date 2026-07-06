Россия ударила по АЗС в Запорожье: погибла девушка, ещё десять человек пострадали

В Запорожье в результате российского нападения погибла девушка, ещё десять человек получили ранения, среди них — ребёнок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко в Telegram.

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Удар по АЗС и жертвы среди мирных жителей

По словам Харченко, утром российские войска атаковали автозаправочную станцию, где находились люди.

"Сегодня утром россияне убили девушку 2007 года рождения, атаковали АЗС, где находились люди. Всего пострадали 10 горожан, среди раненых — ребенок. И уже через несколько часов враг снова нанес удар по автозаправочной станции", — говорится в сообщении.

Массированные удары по городу за последнюю неделю

Харченко отметила, что за неделю Запорожье пережило почти сотню вражеских атак. Город обстреливали управляемыми авиабомбами, дронами типа "Шахед" и FPV-дронами.

За этот период пострадали почти 140 человек, а число погибших превысило 10 человек. Только за последние сутки повреждено более 30 многоквартирных домов и около 100 частных домов.

Она добавила, что ежедневно на местах обстрелов работают от 200 до 300 человек, а также более полусотни единиц техники.

Как сообщалось, с утра захватчики продолжают обстреливать автозаправочные станции на Запорожье. Ранее было известно о трёх раненых.

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