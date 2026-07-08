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Новости Смерть детей
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В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую более двух недель искали в море, - полиция

В Одесской области на побережье нашли тело 10-летней девочки, которую унесло в море 19 июня

На побережье недалеко от города Южное в Одесской области обнаружили тело 10-летней девочки, которую ещё 19 июня порывом ветра унесло на надувном круге в открытое море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По информации правоохранителей, тело ребенка 7 июля обнаружили местные жители у берега в воде в районе города Южное.

Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, трагедия произошла 19 июня вблизи села Сичавка. Порывом сильного ветра 10-летнюю девочку 2015 года рождения, которая находилась на надувном круге, унесло в открытое море. Из-за сильного течения ребенка очень быстро унесло от берега.

Известно, что девочка приехала на отдых вместе с прабабушкой.

К поисковой операции были привлечены водолазы ГСЧС, специалисты аэроразведки, а психологи оказывали помощь родственникам ребенка.

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