На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку понад два тижні шукали в морі, - поліція
На узбережжі біля міста Південне в Одеській області знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку ще 19 червня поривом вітру на надувному колі віднесло у відкрите море.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Одеської області.
За інформацією правоохоронців, тіло дитини 7 липня виявили місцеві жителі біля берега у воді в районі міста Південне.
Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, трагедія сталася 19 червня поблизу села Сичавка. Поривом сильного вітру 10-річну дівчинку 2015 року народження, яка перебувала на надувному колі, віднесло у відкрите море. Через сильну течію дитину дуже швидко віднесло від берега.
Відомо, що дівчинка приїхала на відпочинок разом із прабабусею.
До пошукової операції були залучені водолази ДСНС, фахівці аеророзвідки, а психологи надавали допомогу рідним дитини.
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