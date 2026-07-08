На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку понад два тижні шукали в морі, - поліція

На узбережжі біля міста Південне в Одеській області знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку ще 19 червня поривом вітру на надувному колі віднесло у відкрите море.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Одеської області.

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За інформацією правоохоронців, тіло дитини 7 липня виявили місцеві жителі біля берега у воді в районі міста Південне.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, трагедія сталася 19 червня поблизу села Сичавка. Поривом сильного вітру 10-річну дівчинку 2015 року народження, яка перебувала на надувному колі, віднесло у відкрите море. Через сильну течію дитину дуже швидко віднесло від берега.

Відомо, що дівчинка приїхала на відпочинок разом із прабабусею.

До пошукової операції були залучені водолази ДСНС, фахівці аеророзвідки, а психологи надавали допомогу рідним дитини.

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