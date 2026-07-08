В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: права будут выдавать на 5 и 15 лет

В Украине официально изменились правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

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Европейские стандарты на украинских дорогах

Главной причиной таких реформ является необходимость постепенно привести отечественные правила в полное соответствие с нормами Европейского Союза, а также существенно повысить уровень безопасности дорожного движения. Отныне срок действия документов будет напрямую зависеть от конкретной категории транспортного средства.

Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей документы будут выдаваться на 15 лет. Это касается категорий А1, А, В, В1 и ВЕ. В то же время для водителей пассажирского и грузового транспорта этот срок будет значительно меньше и составит всего 5 лет. Речь идет о категориях С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, а также Т.

Регулярное подтверждение состояния здоровья станет очень важным фактором для получения допуска к поездкам после возобновления обязательных медицинских осмотров в ходе процедуры обмена документов.

Что будет со старыми документами

Особое внимание государство уделит тем гражданам, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками. Из-за высокого уровня ответственности они должны обновлять свои документы каждые 5 лет и обязательно проходить для этого медицинский осмотр.

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал ситуацию:

"После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", — добавил он.

Ранее выданные постоянные удостоверения останутся полностью действительными до той даты, которая непосредственно указана на самом документе. Кроме того, во время плановой замены удостоверений раз в 5 или 15 лет гражданам не придется заново сдавать теоретические или практические экзамены, если иные условия не будут отдельно предусмотрены действующим законодательством Украины.

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