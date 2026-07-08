В Україні змінили строки дії посвідчень водія: права видаватимуть на 5 та 15 років

В Україні офіційно змінилися правила видачі водійських посвідчень та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Телеграмі.

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Європейські стандарти на українських дорогах

Головною причиною таких реформ є необхідність поступово привести вітчизняні правила у повну відповідність до норм Європейського Союзу, а також суттєво підняти рівень безпеки під час дорожнього руху. Відтепер тривалість дії документів безпосередньо залежатиме від конкретної категорії транспортного засобу.

Для людей, які керують мотоциклами та легковими автомобілями, документи видаватимуть на 15 років. Це стосується категорій А1, А, В, В1 та ВЕ. Водночас для кермувальників пасажирського та вантажного транспорту цей період буде значно меншим і складе всього 5 років. Йдеться про категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, а також Т.

Регулярне підтвердження стану здоров'я стане дуже важливим фактором для отримання допуску до поїздок після того, як відновляться обов'язкові медичні огляди під час процедури обміну документів.

Що буде зі старими документами

Особливу увагу держава приділить тим громадянам, які займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями. Через високий рівень відповідальності вони повинні оновлювати свої документи кожні 5 років і обов'язково проходити для цього медичний огляд.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував ситуацію:

"Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах", - додав він.

Раніше видані постійні посвідчення залишатимуться повністю дійсними до тієї дати, яка безпосередньо вказана на самому документі. Крім того, під час планового обміну карток раз на 5 або 15 років громадянам не доведеться знову здавати теоретичні чи практичні іспити, якщо інші умови не будуть окремо передбачені чинним законодавством України.

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