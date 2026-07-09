С начала года из российского плена вернули 170 нацгвардейцев, - Пивненко
В 2026 году уже состоялось восемь обменов, в результате которых из российского плена были освобождены 170 военнослужащих Национальной гвардии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.
"Возвращение украинских военнопленных, установление судьбы пропавших без вести, эвакуация тел погибших защитников, а также лечение и реабилитация военных остаются среди ключевых приоритетов Украины", - говорится в сообщении.
Командующий Нацгвардией отметил, что с начала 2026 года состоялось восемь обменов пленными, в результате которых из российского плена удалось вернуть 170 военнослужащих НГУ.
Пивненко сообщил, что в этом году Национальная гвардия направила 24 официальных обращения в дипломатические представительства Украины за рубежом, международные организации и военные структуры государств-партнеров.
В обращениях содержится призыв усилить международное давление на Россию и активизировать все возможные механизмы для возвращения украинских военнопленных.
Семьям военных оказано более 220 консультаций
Представители НГУ постоянно работают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и его региональных центрах в Киеве, Харькове, Виннице, Николаеве и Львове.
С начала года специалисты провели 50 групповых и 177 индивидуальных консультаций для семей военнослужащих.
Почти 90% заявлений на получение удостоверений для семей уже обработано
Отдельным направлением работы Нацгвардии остается поддержка семей погибших воинов и тех, кто считается пропавшим без вести.
По словам Пивненко, с начала года специалисты рассмотрели почти 90% заявлений на оформление удостоверений членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.
Он подчеркнул, что за каждым таким документом стоят государственные гарантии социальной защиты и ответственность перед семьями защитников.
Эвакуация погибших остается одной из самых опасных задач
В Национальной гвардии отметили, что эвакуация тел погибших военных с поля боя в настоящее время является одной из самых сложных задач из-за постоянного контроля со стороны противника с помощью разведывательных и ударных беспилотников.
Для выполнения таких миссий подразделения НГУ применяют различные тактические решения, в частности ночные выходы, средства маскировки, наземные роботизированные комплексы и специально подготовленные группы эвакуации.
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