С начала года из российского плена вернули 170 нацгвардейцев, - Пивненко

В 2026 году уже состоялось восемь обменов, в результате которых из российского плена были освобождены 170 военнослужащих Национальной гвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

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"Возвращение украинских военнопленных, установление судьбы пропавших без вести, эвакуация тел погибших защитников, а также лечение и реабилитация военных остаются среди ключевых приоритетов Украины", - говорится в сообщении.

Командующий Нацгвардией отметил, что с начала 2026 года состоялось восемь обменов пленными, в результате которых из российского плена удалось вернуть 170 военнослужащих НГУ.

Пивненко сообщил, что в этом году Национальная гвардия направила 24 официальных обращения в дипломатические представительства Украины за рубежом, международные организации и военные структуры государств-партнеров.

В обращениях содержится призыв усилить международное давление на Россию и активизировать все возможные механизмы для возвращения украинских военнопленных.

Семьям военных оказано более 220 консультаций

Представители НГУ постоянно работают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и его региональных центрах в Киеве, Харькове, Виннице, Николаеве и Львове.

С начала года специалисты провели 50 групповых и 177 индивидуальных консультаций для семей военнослужащих.

Почти 90% заявлений на получение удостоверений для семей уже обработано

Отдельным направлением работы Нацгвардии остается поддержка семей погибших воинов и тех, кто считается пропавшим без вести.

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По словам Пивненко, с начала года специалисты рассмотрели почти 90% заявлений на оформление удостоверений членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Он подчеркнул, что за каждым таким документом стоят государственные гарантии социальной защиты и ответственность перед семьями защитников.

Эвакуация погибших остается одной из самых опасных задач

В Национальной гвардии отметили, что эвакуация тел погибших военных с поля боя в настоящее время является одной из самых сложных задач из-за постоянного контроля со стороны противника с помощью разведывательных и ударных беспилотников.

Для выполнения таких миссий подразделения НГУ применяют различные тактические решения, в частности ночные выходы, средства маскировки, наземные роботизированные комплексы и специально подготовленные группы эвакуации.

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