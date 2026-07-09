З початку року з російського полону повернули 170 нацгвардійців, - Півненко

У 2026 році вже відбулося вісім обмінів, у результаті яких із російського полону звільнили 170 військовослужбовців Нацгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

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"Повернення українських військовополонених, встановлення долі зниклих безвісти, евакуація тіл загиблих захисників, а також лікування й реабілітація військових залишаються серед ключових пріоритетів України", - йдеться в повідомленні.

Командувач Нацгвардії зазначив, від початку 2026 року відбулося вісім обмінів полоненими, у результаті яких із російського полону вдалося повернути 170 військовослужбовців НГУ.

Півненко повідомив, що цього року Національна гвардія направила 24 офіційні звернення до дипломатичних представництв України за кордоном, міжнародних організацій та військових структур держав-партнерів.

У зверненнях міститься заклик посилити міжнародний тиск на Росію та активізувати всі можливі механізми для повернення українських військовополонених.

Родинам військових надали понад 220 консультацій

Представники НГУ постійно працюють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та його регіональних центрах у Києві, Харкові, Вінниці, Миколаєві та Львові.

Від початку року фахівці провели 50 групових і 177 індивідуальних консультацій для родин військовослужбовців.

Майже 90% заяв щодо посвідчень для сімей уже опрацьовано

Окремим напрямом роботи Нацгвардії залишається підтримка сімей загиблих воїнів і тих, хто вважається зниклим безвісти.

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За словами Півненка, від початку року фахівці опрацювали майже 90% заяв щодо оформлення посвідчень членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

Він наголосив, що за кожним таким документом стоять державні гарантії соціального захисту та відповідальність перед родинами захисників.

Евакуація загиблих залишається одним із найнебезпечніших завдань

У Національній гвардії зазначили, що евакуація тіл загиблих військових із поля бою нині є одним із найскладніших завдань через постійний контроль противника за допомогою розвідувальних і ударних безпілотників.

Для виконання таких місій підрозділи НГУ застосовують різні тактичні рішення, зокрема нічні виходи, засоби маскування, наземні роботизовані комплекси та спеціально підготовлені групи евакуації.

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