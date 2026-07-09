Швеция выделила Украине еще более 120 млн евро на восстановление энергетики, - Минэнерго

Швеция выделила Украине дополнительные 124,1 млн евро на поддержку энергетического сектора. Средства поступили в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Благодаря новому взносу общая сумма финансовой помощи Швеции в Фонд поддержки энергетики Украины превысила 386 млн евро.

В Минэнерго отметили, что в целом в Фонд уже поступило почти 1,94 млрд евро грантовых средств. Финансирование обеспечили 39 иностранных доноров из 26 стран-партнеров, а также три международные организации.

Еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен подчеркнул, что международная поддержка украинской энергетики продолжает расти.

"Сегодняшний день является важной вехой. Сделав взносы в Фонд на сумму более 2 млрд евро, страны со всего мира наглядно доказывают, что Украина не одинока. А движущей силой Фонда является простая вещь — солидарность", — отметил он.

Привлеченные средства направляются на восстановление и поддержание работы энергетической инфраструктуры Украины, которая регулярно подвергается российским атакам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине смогут быстрее восстанавливать теплоснабжение – Нацкомиссия упростила подключение резервных котельных