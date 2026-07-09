Швеція виділила Україні ще понад 120 млн євро на відновлення енергетики, - Міненерго

Швеція виділила Україні додаткові 124,1 млн євро на підтримку енергетичного сектору. Кошти надійшли до Фонду підтримки енергетики України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство енергетики України.

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Завдяки новому внеску загальна сума фінансової допомоги Швеції до Фонду підтримки енергетики України перевищила 386 млн євро.

У Міненерго зазначили, що загалом до Фонду вже надійшло майже 1,94 млрд євро грантових коштів. Фінансування забезпечили 39 іноземних донорів із 26 країн-партнерів, а також три міжнародні організації.

Єврокомісар з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен наголосив, що міжнародна підтримка української енергетики продовжує зростати.

"Сьогоднішній день є важливою віхою. Зробивши внески до Фонду на суму понад 2 млрд євро, країни з усього світу наочно доводять, що Україна не самотня. А рушійною силою Фонду є проста річ – солідарність", – зазначив він.

Залучені кошти спрямовують на відновлення та підтримку роботи енергетичної інфраструктури України, яка регулярно зазнає російських атак.

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