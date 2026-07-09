Швеція виділила Україні ще понад 120 млн євро на відновлення енергетики, - Міненерго
Швеція виділила Україні додаткові 124,1 млн євро на підтримку енергетичного сектору. Кошти надійшли до Фонду підтримки енергетики України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство енергетики України.
Завдяки новому внеску загальна сума фінансової допомоги Швеції до Фонду підтримки енергетики України перевищила 386 млн євро.
У Міненерго зазначили, що загалом до Фонду вже надійшло майже 1,94 млрд євро грантових коштів. Фінансування забезпечили 39 іноземних донорів із 26 країн-партнерів, а також три міжнародні організації.
Єврокомісар з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен наголосив, що міжнародна підтримка української енергетики продовжує зростати.
"Сьогоднішній день є важливою віхою. Зробивши внески до Фонду на суму понад 2 млрд євро, країни з усього світу наочно доводять, що Україна не самотня. А рушійною силою Фонду є проста річ – солідарність", – зазначив він.
Залучені кошти спрямовують на відновлення та підтримку роботи енергетичної інфраструктури України, яка регулярно зазнає російських атак.
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