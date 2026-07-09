Кабмин одобрил создание Координационного совета по вопросам ВПЛ и возвращения украинцев из-за рубежа

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц, содействия поддержанию связей с гражданами Украины за рубежом и их добровольному возвращению в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

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В министерстве отметили, что решение было принято на фоне масштабных последствий российской агрессии. В настоящее время за рубежом находятся не менее 5,8 млн граждан Украины, а еще 4,6 млн человек зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.

По данным Минсоцполитики, это привело к значительному сокращению человеческого капитала и создало существенную нагрузку на жилищную и социальную сферы.

Ожидается, что новый Координационный совет обеспечит взаимодействие органов государственной власти, международных партнеров и благотворительных организаций, а также поможет устранить фрагментарность в работе с внутренне перемещенными лицами и украинцами, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской агрессии, начиная с 2014 года.

В ведомстве подчеркнули, что "создание Координационного совета будет способствовать оперативной разработке предложений по формированию и реализации государственной политики в этой сфере, а также совершенствованию нормативно-правовой базы и повышению эффективности сотрудничества органов власти".

Одним из ключевых инструментов работы нового органа станет создание рабочих групп по отдельным направлениям деятельности.

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