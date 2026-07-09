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Кабмін ухвалив створення Коордради з питань ВПО та повернення українців із-за кордону

В Україні створять Коордраду з питань ВПО та повернення громадян з-за кордону

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб, сприяння збереженню зв'язків із громадянами України за кордоном та їх добровільного повернення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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У міністерстві зазначили, що рішення ухвалили на тлі масштабних наслідків російської агресії. Наразі за кордоном перебувають щонайменше 5,8 млн громадян України, а ще 4,6 млн осіб зареєстровані як внутрішньо переміщені.

За даними Мінсоцполітики, це призвело до значного скорочення людського капіталу та створило суттєве навантаження на житлову й соціальну сфери.

Очікується, що нова Координаційна рада забезпечить взаємодію органів державної влади, міжнародних партнерів і благодійних організацій, а також допоможе усунути фрагментарність у роботі з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені залишити країну через російську агресію, починаючи з 2014 року.

У відомстві наголосили, що "утворення Координаційної ради сприятиме оперативному напрацюванню пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у цій сфері, а також удосконаленню нормативно-правової бази та підвищенню ефективності співпраці органів влади".

Одним із ключових інструментів роботи нового органу стане створення робочих груп за окремими напрямами діяльності.

Читайте: У Німеччині створили робочу групу для координації повернення українських чоловіків

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біженці (2070) Україна (7619) повернення (366) ВПО (126)
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Топ коментарі
+6
головою Коордради призначать чернишова?
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09.07.2026 17:41 Відповісти
+3
це ж рада-до чернишова додадуть міндіча, рьошика і алі-бабу
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09.07.2026 17:57 Відповісти
+2
Це для додаткового отримання можливості від мобілізації рідних, або за гроші. Бо всі місця в держслужбі зайняти та працюють на грані можливості
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09.07.2026 17:44 Відповісти

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