Кабмін ухвалив створення Коордради з питань ВПО та повернення українців із-за кордону
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб, сприяння збереженню зв'язків із громадянами України за кордоном та їх добровільного повернення в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
У міністерстві зазначили, що рішення ухвалили на тлі масштабних наслідків російської агресії. Наразі за кордоном перебувають щонайменше 5,8 млн громадян України, а ще 4,6 млн осіб зареєстровані як внутрішньо переміщені.
За даними Мінсоцполітики, це призвело до значного скорочення людського капіталу та створило суттєве навантаження на житлову й соціальну сфери.
Очікується, що нова Координаційна рада забезпечить взаємодію органів державної влади, міжнародних партнерів і благодійних організацій, а також допоможе усунути фрагментарність у роботі з внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені залишити країну через російську агресію, починаючи з 2014 року.
У відомстві наголосили, що "утворення Координаційної ради сприятиме оперативному напрацюванню пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у цій сфері, а також удосконаленню нормативно-правової бази та підвищенню ефективності співпраці органів влади".
Одним із ключових інструментів роботи нового органу стане створення робочих груп за окремими напрямами діяльності.
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