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Правительство расширило выплаты для освобожденных из плена защитников на случаи длительного лечения, - Свириденко

Правительство расширило выплаты для освобожденных из плена защитников

Военнослужащие, которым после освобождения из плена требуется длительное стационарное лечение, будут ежемесячно получать 50 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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По её словам, выплату смогут получить также полицейские и сотрудники службы гражданской защиты, которые находились в российском плену.

"Это защитники и защитницы, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья", - добавила глава правительства.

Как сообщалось, после освобождения государство гарантирует военным единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен, ежегодное пособие за годы пребывания в плену, 90 дней оплачиваемого отпуска, лечение и широкую социальную защиту.

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Автор: 

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