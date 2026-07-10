Правительство расширило выплаты для освобожденных из плена защитников на случаи длительного лечения, - Свириденко

Военнослужащие, которым после освобождения из плена требуется длительное стационарное лечение, будут ежемесячно получать 50 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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По её словам, выплату смогут получить также полицейские и сотрудники службы гражданской защиты, которые находились в российском плену.

"Это защитники и защитницы, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья", - добавила глава правительства.

Как сообщалось, после освобождения государство гарантирует военным единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен, ежегодное пособие за годы пребывания в плену, 90 дней оплачиваемого отпуска, лечение и широкую социальную защиту.

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