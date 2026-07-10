Уряд розширив виплати для звільнених із полону захисників на випадки тривалого лікування, - Свириденко
Військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування, отримуватимуть щомісячно 50 тисяч гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграмі.
Подробиці
За її словами, виплату зможуть отримати також поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.
"Це захисники і захисниці, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво", - додала очільниця уряду.
Як повідомлялося, після звільнення держава гарантує військовим одноразову виплату 100 тисяч гривень, щорічну допомогу за роки в полоні, 90 днів оплачуваної відпустки, лікування та широкий соціальний захист.
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