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Новости Новый Кабмин
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Зеленский анонсировал обновление Кабмина. Кто, по вашему мнению, возглавит новое правительство? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

Свириденко и Зеленский

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о перезагрузке Кабинета министров. Премьер-министр Юлия Свириденко покидает свой пост.

Она перейдет на дипломатическую работу и может возглавить посольство Украины в США.

Увольнение Свириденко автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Кто, по вашему мнению, станет новым премьером?

Примите участие в опросе на Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Кабмин (13834) Свириденко Юлия (502)
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Топ комментарии
+8
Для наркоманів яскраве світло неприйнятне...
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12.07.2026 17:47 Ответить
+7
голосуй не голосуй все одно вийде шмига
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12.07.2026 17:38 Ответить
+7
Схоже в зеленого Голобородьки почалася параноя на тлі манії величия.
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12.07.2026 17:44 Ответить

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