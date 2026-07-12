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Зеленский анонсировал обновление Кабмина. Кто, по вашему мнению, возглавит новое правительство? Голосуйте в ТГ-канале Цензора
В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о перезагрузке Кабинета министров. Премьер-министр Юлия Свириденко покидает свой пост.
Она перейдет на дипломатическую работу и может возглавить посольство Украины в США.
Увольнение Свириденко автоматически влечет за собой отставку всего правительства.
Кто, по вашему мнению, станет новым премьером?
Примите участие в опросе на Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.
Топ комментарии
+8 Назар Добрянський #618586
показать весь комментарий12.07.2026 17:47 Ответить Ссылка
+7 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий12.07.2026 17:38 Ответить Ссылка
+7 Леонід #587957
показать весь комментарий12.07.2026 17:44 Ответить Ссылка
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