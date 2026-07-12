Зеленский анонсировал обновление Кабмина. Кто, по вашему мнению, возглавит новое правительство? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о перезагрузке Кабинета министров. Премьер-министр Юлия Свириденко покидает свой пост.

Она перейдет на дипломатическую работу и может возглавить посольство Украины в США.

Увольнение Свириденко автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

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