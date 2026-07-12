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Зеленський анонсував оновлення Кабміну. Хто, на вашу думку, очолить новий уряд? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора
У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський несподівано анонсував перезавантаження Кабінету Міністрів. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко залишає свою посаду.
Вона перейде на дипломатичну роботу та може очолити посольство України у США.
Звільнення Свириденко автоматично тягне за собою відставку всього уряду.
Хто, на вашу думку, стане новим прем'єром?
Візьміть участь в опитуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.
Топ коментарі
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар12.07.2026 17:38 Відповісти Посилання
+4 Bodalux
показати весь коментар12.07.2026 17:38 Відповісти Посилання
+4 Леонід #587957
показати весь коментар12.07.2026 17:44 Відповісти Посилання
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