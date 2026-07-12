Зеленський анонсував оновлення Кабміну. Хто, на вашу думку, очолить новий уряд? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський несподівано анонсував перезавантаження Кабінету Міністрів. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко залишає свою посаду.

Вона перейде на дипломатичну роботу та може очолити посольство України у США.

Звільнення Свириденко автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

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