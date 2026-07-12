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Новини Новий Кабмін
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Зеленський анонсував оновлення Кабміну. Хто, на вашу думку, очолить новий уряд? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

свириденко та зеленський

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський несподівано анонсував перезавантаження Кабінету Міністрів. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко залишає свою посаду.

Вона перейде на дипломатичну роботу та може очолити посольство України у США.

Звільнення Свириденко автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

Хто, на вашу думку, стане новим прем'єром?

Візьміть участь в опитуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Кабмін (14264) Свириденко Юлія (973)
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Топ коментарі
+4
голосуй не голосуй все одно вийде шмига
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12.07.2026 17:38 Відповісти
+4
Шапіто-2019 на гастролях, просто втомилося від яскраво світла софітів)
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12.07.2026 17:38 Відповісти
+4
Схоже в зеленого Голобородьки почалася параноя на тлі манії величия.
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12.07.2026 17:44 Відповісти

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