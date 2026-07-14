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Новости Выплаты ВПО
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Во Львове построят 300 квартир для переселенцев из Мариуполя

Во Львове построят жилье под социальную аренду для ВПЛ из Мариуполя

Во Львове построят жилой комплекс на 300 квартир для переселенцев из Мариуполя. Для этого уже определили победителя Всеукраинского архитектурного конкурса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Жилой комплекс построят в микрорайоне Рясне-2 в рамках государственной программы "Мой дом. Украина". Помимо квартир, проект предусматривает создание общественных пространств, а подземный паркинг при необходимости будут использовать в качестве укрытия.

В конкурсе приняла участие 21 команда архитекторов, а жюри рассмотрело семь проектов. Победу одержала команда архитекторов Маркияна и Игоря Максимюков, Ореста Пидгайнюка, Соломии Галайко, Виктории Витовской, Захария Грачова, Валерия Дебрецени, Станислава-Назария Хрипты и львовской студии Studio Zmist.

В горсовете Мариуполя отметили, что программа "Мой дом. Украина" призвана создать в Украине новую систему социального и доступного жилья. Первый пилотный проект уже реализуется в Белой Церкви, где планируется построить 44 дома на 1187 квартир.

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Автор: 

жилье (926) Львов (4702) Мариуполь (5643) Донецкая область (12620) ВПЛ (43) Львовская область (3246) Мариупольский район (115) Львовский район (287)
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Топ комментарии
+3
Шаріков, ти? Забрати приватні власність? Все відняти і поділити? Тобто якщо якась людина, це може бути навіть пенсіонерка, виїхала на час війни до Європи, або навіть до родичів в іншу частину - в неї повинні забрати квартиру? Як я розумію гроші з депозитів, які ніхто не тратить - теж треба забрати і віддати переселенцям?
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14.07.2026 12:16 Ответить
+2
А скільки збудують квартир для переселенців з Маріуполя в містах Запоріжжі і Херсоні? І чому тільки 300? А скільки було вбито маріупольців у 2022 році, яке миттєво опинилося в оточенні через злочинні дії окремих представників влади, які розмінували виходи з Криму для ворожої армії?
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14.07.2026 11:55 Ответить
+2
Можна адреси помешкань й імена власників? Ну, а шо, зробимо як москалі на окупованих територіях - прийшли й ̶н̶а̶ц̶і̶о̶н̶а̶л̶і̶з̶у̶в̶а̶л̶и̶ відібрали. Так далеко підемо.
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14.07.2026 11:58 Ответить

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