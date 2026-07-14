Во Львове построят 300 квартир для переселенцев из Мариуполя

Во Львове построят жилой комплекс на 300 квартир для переселенцев из Мариуполя. Для этого уже определили победителя Всеукраинского архитектурного конкурса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Жилой комплекс построят в микрорайоне Рясне-2 в рамках государственной программы "Мой дом. Украина". Помимо квартир, проект предусматривает создание общественных пространств, а подземный паркинг при необходимости будут использовать в качестве укрытия.

В конкурсе приняла участие 21 команда архитекторов, а жюри рассмотрело семь проектов. Победу одержала команда архитекторов Маркияна и Игоря Максимюков, Ореста Пидгайнюка, Соломии Галайко, Виктории Витовской, Захария Грачова, Валерия Дебрецени, Станислава-Назария Хрипты и львовской студии Studio Zmist.

В горсовете Мариуполя отметили, что программа "Мой дом. Украина" призвана создать в Украине новую систему социального и доступного жилья. Первый пилотный проект уже реализуется в Белой Церкви, где планируется построить 44 дома на 1187 квартир.

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