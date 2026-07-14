У Львові збудують 300 квартир для переселенців із Маріуполя

У Львові збудують житловий комплекс на 300 квартир для переселенців із Маріуполя. Для цього вже визначили переможця Всеукраїнського архітектурного конкурсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.

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Житловий комплекс зведуть у мікрорайоні Рясне-2 в межах державної програми "Мій дім. Україна". Крім квартир, проєкт передбачає створення громадських просторів, а підземний паркінг за потреби використовуватимуть як укриття.

У конкурсі взяла участь 21 команда архітекторів, а журі розглянуло сім проєктів. Перемогу здобула команда архітекторів Маркіяна та Ігоря Максимюків, Ореста Підгайнюка, Соломії Галайко, Вікторії Вітовської, Захарія Грачова, Валерія Дебрецені, Станіслава-Назарія Хрипти та львівської студії Studio Zmist.

У міськраді Маріуполя зазначили, що програма "Мій дім. Україна" покликана створити в Україні нову систему соціального та доступного житла. Перший пілотний проєкт уже реалізують у Білій Церкві, де планують побудувати 44 будинки на 1187 квартир.

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