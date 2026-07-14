У Львові збудують 300 квартир для переселенців із Маріуполя
У Львові збудують житловий комплекс на 300 квартир для переселенців із Маріуполя. Для цього вже визначили переможця Всеукраїнського архітектурного конкурсу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.
Житловий комплекс зведуть у мікрорайоні Рясне-2 в межах державної програми "Мій дім. Україна". Крім квартир, проєкт передбачає створення громадських просторів, а підземний паркінг за потреби використовуватимуть як укриття.
У конкурсі взяла участь 21 команда архітекторів, а журі розглянуло сім проєктів. Перемогу здобула команда архітекторів Маркіяна та Ігоря Максимюків, Ореста Підгайнюка, Соломії Галайко, Вікторії Вітовської, Захарія Грачова, Валерія Дебрецені, Станіслава-Назарія Хрипти та львівської студії Studio Zmist.
У міськраді Маріуполя зазначили, що програма "Мій дім. Україна" покликана створити в Україні нову систему соціального та доступного житла. Перший пілотний проєкт уже реалізують у Білій Церкві, де планують побудувати 44 будинки на 1187 квартир.
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