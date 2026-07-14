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Новини Виплати ВПО
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У Львові збудують 300 квартир для переселенців із Маріуполя

У Львові збудують житло під соціальну оренду для ВПО з Маріуполя

У Львові збудують житловий комплекс на 300 квартир для переселенців із Маріуполя. Для цього вже визначили переможця Всеукраїнського архітектурного конкурсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.

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Житловий комплекс зведуть у мікрорайоні Рясне-2 в межах державної програми "Мій дім. Україна". Крім квартир, проєкт передбачає створення громадських просторів, а підземний паркінг за потреби використовуватимуть як укриття.

У конкурсі взяла участь 21 команда архітекторів, а журі розглянуло сім проєктів. Перемогу здобула команда архітекторів Маркіяна та Ігоря Максимюків, Ореста Підгайнюка, Соломії Галайко, Вікторії Вітовської, Захарія Грачова, Валерія Дебрецені, Станіслава-Назарія Хрипти та львівської студії Studio Zmist.

У міськраді Маріуполя зазначили, що програма "Мій дім. Україна" покликана створити в Україні нову систему соціального та доступного житла. Перший пілотний проєкт уже реалізують у Білій Церкві, де планують побудувати 44 будинки на 1187 квартир.

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Автор: 

житло (1279) Львів (3325) Маріуполь (3265) Донецька область (11503) ВПО (133) Львівська область (2845) Маріупольський район (119) Львівський район (313)
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Топ коментарі
+4
А скільки збудують квартир для переселенців з Маріуполя в містах Запоріжжі і Херсоні? І чому тільки 300? А скільки було вбито маріупольців у 2022 році, яке миттєво опинилося в оточенні через злочинні дії окремих представників влади, які розмінували виходи з Криму для ворожої армії?
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14.07.2026 11:55 Відповісти
+4
Шаріков, ти? Забрати приватні власність? Все відняти і поділити? Тобто якщо якась людина, це може бути навіть пенсіонерка, виїхала на час війни до Європи, або навіть до родичів в іншу частину - в неї повинні забрати квартиру? Як я розумію гроші з депозитів, які ніхто не тратить - теж треба забрати і віддати переселенцям?
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14.07.2026 12:16 Відповісти
+3
А хто збудує квартири для чесних трударів, що все життя працюють в Україні і ніколи її не зраджували?
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14.07.2026 12:26 Відповісти

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