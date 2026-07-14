Владельцев разрушенного войной жилья освободили от платы за распределение газа, - НКРЭКП

Владельцы жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии, официально освобождены от оплаты за распределение природного газа, если пользоваться им невозможно из-за опасности эксплуатации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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В регуляторе пояснили, что приняли решение, которым привели собственную нормативную базу в соответствие с Законом Украины "Об особенностях начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и других платежей, предусмотренных законодательством, в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества".

Отныне бытовым потребителям, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны и не может использоваться в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации, не будет начисляться плата за услугу распределения природного газа.

Кроме того, таких собственников освободили от оплаты технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов, а также от обязанности ежемесячно передавать показания газового счетчика в течение периода, когда потребление газа невозможно.

В НКРЭКП подчеркнули, что принятые изменения обеспечивают реализацию норм закона и позволят гражданам не платить за услуги, которыми они фактически не могут пользоваться из-за последствий войны.

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