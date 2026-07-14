Власників зруйнованого війною житла звільнили від плати за розподіл газу, - НКРЕКП

Власників житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії, офіційно звільнили від плати за розподіл природного газу, якщо користуватися ним неможливо через небезпеку експлуатації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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У регуляторі пояснили, що ухвалили рішення, яким привели власну нормативну базу у відповідність до Закону України "Про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна".

Відтепер побутовим споживачам, чиє житло було пошкоджене або знищене через війну і не може використовуватися відповідно до вимог безпечної експлуатації, не нараховуватиметься плата за послугу розподілу природного газу.

Крім того, таких власників звільнили від оплати технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, а також від обов'язку щомісяця передавати показники газового лічильника протягом періоду, коли споживання газу є неможливим.

У НКРЕКП наголосили, що ухвалені зміни забезпечують реалізацію норм закону та дозволять громадянам не сплачувати за послуги, якими вони фактично не можуть користуватися через наслідки війни.

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