Отношения РФ и Китая дали трещину: WSJ выяснило, почему Пекин недоволен Путиным

Четыре года войны и международной изоляции кардинально изменили баланс сил между Москвой и Пекином.

Как пишет The Wall Street Journal, Владимир Путин окончательно утратил статус равноправного партнера Си Цзиньпина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Более того, Пекин уже начал осторожно готовиться к смене власти в России, - пишет WSJ.

Если в 2013 году Си Цзиньпин называл Путина "образцом для подражания", то сегодня реальность диктует иные условия: на Китай сейчас приходится почти 40% внешней торговли РФ, а доля России в торговле Китая - менее 4%.

Ярким свидетельством этого доминирования стал провал газового соглашения по "Силе Сибири-2" во время майского визита Путина в Пекин. Китай согласился на строительство только при условии, что будет покупать газ по внутренним ценам РФ. Кремль на это пойти не смог, и соглашение заблокировали.

"Си принял Путина как император гостя в своем замке и отправил его домой с пустыми руками", - прокомментировал ситуацию немецкий бизнесмен Йорг Вутке.

Несмотря на декларируемую дружбу, между странами растет напряженность из-за нескольких ключевых факторов:

Китай серьезно обеспокоен военным сближением РФ и Северной Кореи. Пекин опасается, что передача российских технологий Пхеньяну усилит его ядерный статус, что заставит Японию и Южную Корею еще теснее сотрудничать с США.

В конце июня китайские дипломаты впервые публично заговорили о страданиях гражданского населения Украины и призвали стороны к переговорам.

Как пишет издание, Пекин активно укрепляет контакты с российскими чиновниками среднего звена и представителями элит. Цель - наладить связи с теми, кто будет определять курс России после ухода Путина с поста.

В то же время Китай продолжает вести двойную игру. Несмотря на дипломатические призывы к миру, в начале июля военные генералы обеих стран провели секретные штабные учения, напрямую связанные с войной в Украине, - добавили в WSJ.

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