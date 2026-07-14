Отношения РФ и Китая дали трещину: WSJ выяснило, почему Пекин недоволен Путиным
Четыре года войны и международной изоляции кардинально изменили баланс сил между Москвой и Пекином.
Как пишет The Wall Street Journal, Владимир Путин окончательно утратил статус равноправного партнера Си Цзиньпина, сообщает Цензор.НЕТ.
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Более того, Пекин уже начал осторожно готовиться к смене власти в России, - пишет WSJ.
Если в 2013 году Си Цзиньпин называл Путина "образцом для подражания", то сегодня реальность диктует иные условия: на Китай сейчас приходится почти 40% внешней торговли РФ, а доля России в торговле Китая - менее 4%.
Ярким свидетельством этого доминирования стал провал газового соглашения по "Силе Сибири-2" во время майского визита Путина в Пекин. Китай согласился на строительство только при условии, что будет покупать газ по внутренним ценам РФ. Кремль на это пойти не смог, и соглашение заблокировали.
"Си принял Путина как император гостя в своем замке и отправил его домой с пустыми руками", - прокомментировал ситуацию немецкий бизнесмен Йорг Вутке.
Несмотря на декларируемую дружбу, между странами растет напряженность из-за нескольких ключевых факторов:
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Китай серьезно обеспокоен военным сближением РФ и Северной Кореи. Пекин опасается, что передача российских технологий Пхеньяну усилит его ядерный статус, что заставит Японию и Южную Корею еще теснее сотрудничать с США.
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В конце июня китайские дипломаты впервые публично заговорили о страданиях гражданского населения Украины и призвали стороны к переговорам.
Как пишет издание, Пекин активно укрепляет контакты с российскими чиновниками среднего звена и представителями элит. Цель - наладить связи с теми, кто будет определять курс России после ухода Путина с поста.
В то же время Китай продолжает вести двойную игру. Несмотря на дипломатические призывы к миру, в начале июля военные генералы обеих стран провели секретные штабные учения, напрямую связанные с войной в Украине, - добавили в WSJ.
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Часть мощей святого князя Александра Невского была отправлена на фронт весной. С лета реликвия использовалась для молебнов за преодоление топливного кризиса, в частности, за разблокировку поставок топлива в Крым. К сожалению, святыню не удалось уберечь.
«Мощи святого князя Александра везли военные на своем грузовике на один из важных для ДНР объектов. Там планировался молебен за преодоление кризиса с топливом в Донбассе и во всей России. По дороге была атака, несколько дронов. К сожалению, святыня полностью потеряна. Хорошо, что лишь часть мощей была привезена в ДНР. Но потеря огромная. Во время атаки погибли трое офицеров. Такие нехорошие новости», - рассказал нам источник в Минобороны.
В прошлом году из-за обстрела также была потеряна часть мощей святой Матроны Московской.
«Надеемся, Бог не оставит нас. Сейчас настроение очень плохое, подавленное. Но верим, что, несмотря ни на что, на фронт прибудут новые святыни», - добавил собеседник канала.
Я вам как Епископ Всега Севернага и Южнага Бутога говорю:
Аминь, бл..дь.
Гойда.