Відносини РФ та Китаю дали тріщину: WSJ з’ясував, чому Пекін незадоволений Путіним

Чотири роки війни та міжнародної ізоляції кардинально змінили баланс сил між Москвою та Пекіном.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін остаточно втратив статус рівноправного партнера Сі Цзіньпіна, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ба більше, Пекін уже почав обережно готуватися до транзиту влади в Росії, - пише WSJ.

Якщо у 2013 році Сі Цзіньпін називав Путіна "взірцем для наслідування", то сьогодні реальність диктує інші умови: на Китай зараз припадає майже 40% зовнішньої торгівлі РФ, а частка Росії у торгівлі Китаю - менш ніж 4%.

Яскравим свідченням цього домінування став провал газової угоди щодо "Сили Сибіру - 2" під час травневого візиту Путіна до Пекіна. Китай погодився на будівництво лише за умови, що купуватиме газ за внутрішніми цінами РФ. Кремль на це піти не зміг, і угоду заблокували.

"Сі прийняв Путіна як імператор гостя у своєму замку і відправив його додому ні з чим", - прокоментував ситуацію німецький бізнесмен Йорг Вутке.

Попри декларовану дружбу, між країнами зростає напруга через кілька ключових факторів:

Китай серйозно занепокоєний військовим зближенням РФ та Північної Кореї. Пекін боїться, що передача російських технологій Пхеньяну посилить його ядерний статус, що змусить Японію та Південну Корею ще тісніше співпрацювати зі США.

Наприкінці червня китайські дипломати вперше публічно заговорили про страждання цивільного населення України та закликали сторони до переговорів.

Як пише видання, Пекін активно зміцнює контакти з російськими чиновниками середньої ланки та представниками еліт. Мета - мати налагоджені зв'язки з тими, хто визначатиме курс Росії після того, як Путін залишить посаду.

Водночас Китай продовжує вести подвійну гру. Попри дипломатичні заклики до миру, на початку липня військові генерали обох країн провели таємні штабні навчання, безпосередньо пов'язані з війною в Україні, - додали у WSJ.

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