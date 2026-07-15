Российские удары по портам сократили экспорт зерна Украины почти на треть, - Reuters

Украина потеряла около трети мощностей по экспорту зерна через Чёрное море в результате интенсивных российских обстрелов портовой инфраструктуры. Из-за этих атак объёмы отгрузки сельскохозяйственной продукции сократились с 6 до 4 млн тонн в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на Ассоциацию аграриев Украины.

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Россия систематически атакует портовую инфраструктуру

В Ассоциации аграриев отметили, что Россия регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре, терминалам и логистическим маршрутам, используя, в частности, баллистические ракеты.

"Россия начала систематически наносить удары по портовой инфраструктуре, терминалам и всей цепочке транспортной логистики, снова и снова используя баллистические ракеты", — говорится в еженедельном отчете торгового департамента ассоциации.

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Экспорт остается ключевым источником валютной выручки

Экспорт зерна и растительных масел остается крупнейшим источником валютных поступлений для Украины. Более 90% этой продукции экспортируется через три морских порта на юге Одесской области.

В то же время, по данным "Укрзализныци", в период с 2 по 8 июля количество вагонов с зерном, следовавших в одесские порты, сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

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