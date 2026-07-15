Російські удари по портах скоротили експорт зерна України майже на третину, - Reuters

Україна втратила близько третини потужностей для експорту зерна через Чорне море внаслідок інтенсивних російських обстрілів портової інфраструктури. Через атаки обсяги відвантаження сільськогосподарської продукції скоротилися з 6 до 4 млн тонн на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на Асоціацію аграріїв України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія систематично атакує портову інфраструктуру

В Асоціації аграріїв зазначили, що Росія регулярно завдає ударів по портовій інфраструктурі, терміналах та логістичних маршрутах, використовуючи, зокрема, балістичні ракети.

"Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети", – йдеться у щотижневому звіті торгового департаменту асоціації.

Також читайте: Запаси зернових в Україні за рік зросли на 4 мільйони тонн

Експорт залишається ключовим джерелом валютної виручки

Експорт зерна та рослинних олій залишається найбільшим джерелом валютних надходжень для України. Понад 90% цієї продукції експортують через три морські порти на півдні Одеської області.

Водночас, за даними "Укрзалізниці", у період з 2 по 8 липня кількість вагонів із зерном, які прямували до одеських портів, скоротилася на 11% порівняно з попереднім тижнем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на порти можуть скоротити експорт зерна України на третину, ‒ Reuters