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Арахамия сказал мне: "Моя позиция по отношению к тебе - нейтральна", - Федоров
Михаил Федоров прокомментировал отношения с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
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Народный депутат Дмитрий Костюк задал вопрос Федорову:
"Я общаюсь с депутатами "Слуги народа", вижу ситуацию изнутри. Еще несколько месяцев назад я понял, что Михаила Федорова будут сдавать. Сдавать будут первые лица из фракции "Слуга народа".
Чувствуешь ли ты, какое отношение к тебе у руководителя фракции "Слуга народа" (речь идет о Давиде Арахамии. - Ред.)".
"У нас был хороший разговор с руководителем "Слуги народа". Он сказал: "Моя позиция по отношению к тебе нейтральная", - ответил Федоров.
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+7 Vasya #607130
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+4 Igor Liashenko #598365
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