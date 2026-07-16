Арахамия сказал мне: "Моя позиция по отношению к тебе - нейтральна", - Федоров

Михаил Федоров прокомментировал отношения с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Народный депутат Дмитрий Костюк задал вопрос Федорову:

"Я общаюсь с депутатами "Слуги народа", вижу ситуацию изнутри. Еще несколько месяцев назад я понял, что Михаила Федорова будут сдавать. Сдавать будут первые лица из фракции "Слуга народа".

Чувствуешь ли ты, какое отношение к тебе у руководителя фракции "Слуга народа" (речь идет о Давиде Арахамии. - Ред.)".

"У нас был хороший разговор с руководителем "Слуги народа". Он сказал: "Моя позиция по отношению к тебе нейтральная", - ответил Федоров.

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