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Новости Отставка Федорова
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Арахамия сказал мне: "Моя позиция по отношению к тебе - нейтральна", - Федоров

Михаил Федоров об отношениях с Давидом Арахамией

Михаил Федоров прокомментировал отношения с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Народный депутат Дмитрий Костюк задал вопрос Федорову:

"Я общаюсь с депутатами "Слуги народа", вижу ситуацию изнутри. Еще несколько месяцев назад я понял, что Михаила Федорова будут сдавать. Сдавать будут первые лица из фракции "Слуга народа". 

Чувствуешь ли ты, какое отношение к тебе у руководителя фракции "Слуга народа" (речь идет о Давиде Арахамии. - Ред.)".

"У нас был хороший разговор с руководителем "Слуги народа". Он сказал: "Моя позиция по отношению к тебе нейтральная", - ответил Федоров.

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Автор: 

Арахамия Давид (986) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+7
Невже хтось враховує погляд цієї небритої бібізяни?
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16.07.2026 13:55 Ответить
+5
Шо за примат?
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16.07.2026 13:58 Ответить
+4
Так у всіх зрадників України нейтральна позиція до злочинів Зеленського!
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16.07.2026 13:59 Ответить

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