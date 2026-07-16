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Арахамія сказав мені: "Моя позиція до тебе нейтральна", - Федоров
Михайло Федоров прокоментував відносини із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Нардеп Дмитро Костюк поставив питання Федорову:
"Я спілкуюсь з депутатами "Слуги народу", бачу ситуацію всередині. Ще декілька місяців тому я зрозумів, що Михайла Федорова зливатимуть. Зливатимуть перші особи з фракції "Слуга народу".
Чи відчуваєш ти, яке ставлення до тебе у керівника фракції "Слуга народу" (йдеться про Давида Арахамію. - Ред.)".
"Ми мали хорошу розмову з керівником "Слуги народу". Він сказав: "Моя позиція до тебе нейтральна", - відповів Федоров.
Топ коментарі
+8 Vasya #607130
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+5 Валентин Коваль #620706
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+4 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар16.07.2026 13:59 Відповісти Посилання
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