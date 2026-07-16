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Новини Відставка Федорова
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Арахамія сказав мені: "Моя позиція до тебе нейтральна", - Федоров

Михайло Федоров про відносини з Давидом Арахамією

Михайло Федоров прокоментував відносини із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нардеп Дмитро Костюк поставив питання Федорову:

"Я спілкуюсь з депутатами "Слуги народу", бачу ситуацію всередині. Ще декілька місяців тому я зрозумів, що Михайла Федорова зливатимуть. Зливатимуть перші особи з фракції "Слуга народу". 

Чи відчуваєш ти, яке ставлення до тебе у керівника фракції "Слуга народу" (йдеться про Давида Арахамію. - Ред.)".

"Ми мали хорошу розмову з керівником "Слуги народу". Він сказав: "Моя позиція до тебе нейтральна", - відповів Федоров.

Також читайте: Зеленський ще не обрав сторону Сирського, - Федоров

Автор: 

Арахамія Давид (1092) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+8
Невже хтось враховує погляд цієї небритої бібізяни?
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16.07.2026 13:55 Відповісти
+5
Шо за примат?
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16.07.2026 13:58 Відповісти
+4
Так у всіх зрадників України нейтральна позиція до злочинів Зеленського!
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16.07.2026 13:59 Відповісти

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