Арахамія сказав мені: "Моя позиція до тебе нейтральна", - Федоров

Михайло Федоров прокоментував відносини із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нардеп Дмитро Костюк поставив питання Федорову:

"Я спілкуюсь з депутатами "Слуги народу", бачу ситуацію всередині. Ще декілька місяців тому я зрозумів, що Михайла Федорова зливатимуть. Зливатимуть перші особи з фракції "Слуга народу".

Чи відчуваєш ти, яке ставлення до тебе у керівника фракції "Слуга народу" (йдеться про Давида Арахамію. - Ред.)".

"Ми мали хорошу розмову з керівником "Слуги народу". Він сказав: "Моя позиція до тебе нейтральна", - відповів Федоров.

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