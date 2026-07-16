Правительство создало Координационный центр по вопросам призыва военнообязанных, - Минэкономики

Кабинет Министров Украины создал Координационный центр по организации призыва военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Он будет функционировать в качестве временного консультативно-совещательного органа правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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В министерстве отметили, что правительство уже утвердило состав Координационного центра и положение о его деятельности. Основной задачей нового органа станет координация работы государственных органов и поиск решений по проблемным вопросам, связанным с бронированием военнообязанных.

Кроме того, центр будет рассматривать предложения государственных органов о присвоении предприятиям, учреждениям и организациям статуса критически важных для экономики, жизнедеятельности населения, а также для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

В министерстве подчеркнули, что государственные органы должны учитывать рекомендации Координационного центра при принятии решений об определении предприятий как критически важных.

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