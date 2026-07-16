Протесты в поддержку Федорова. Новое правительство. Дело экс-комбрига 155 ОМБр Лучанова | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

Смотрите прямой эфир с журналисткой Ириной Ромалийской об утверждении нового правительства, отставке Михаила Федорова с поста министра обороны и резонансном деле Станислава Лучанова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе острой кулуарной дискуссии был затронут ряд резонансных вопросов.

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Главная тема дня — протесты в поддержку Федорова . В эфире разбирают, что стало поводом, кто выходит на улицы, какие требования выдвигают и какова реакция властей?

. В эфире разбирают, что стало поводом, кто выходит на улицы, какие требования выдвигают и какова реакция властей? Вторая важная тема — новое правительство . Кого назначили на ключевые посты и что это означает для страны?

. Кого назначили на ключевые посты и что это означает для страны? И напоследок — дело Станислава Лучанова. Что известно на данный момент, какие есть версии событий и почему эта история вызвала такой резонанс.

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