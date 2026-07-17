"Времени на раскачивание нет": Ковальчук призвал вернуть лесную отрасль в ведение Минагрополитики

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук обратился к представителям власти с призывом вернуть лесную отрасль в ведение Министерства аграрной политики и продовольствия. В условиях войны у правительства нет времени на "раскачивание", а лесное хозяйство, деревообрабатывающая и мебельная отрасли остаются среди ключевых секторов украинской экономики.

Дальнейшие изменения в подчинении могут поставить под угрозу уже выработанные решения и стабильность работы предприятий. Об этой инициативе депутат сообщил в Facebook.

Что предлагает Ковальчук

Сейчас лесную отрасль необходимо вернуть в ведение Министерства аграрной политики и продовольствия, поскольку именно этот формат управления доказал свою эффективность до 2019 года. После передачи лесного агентства в другие ведомства началось сокращение заготовки древесины и рост проблем для деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Например, в 2016 году заготовка древесины превышала 22,6 млн кубометров, тогда как в 2025 году сократилась примерно до 14 млн кубометров - самого низкого показателя за более чем два десятилетия.

"Дальнейших экспериментов эти отрасли просто не переживут", - заявил народный депутат.

Минагрополитики

Ковальчук отметил, что Государственное агентство лесных ресурсов долгое время координировалось именно через аграрное министерство, а стабильный рост заготовки древесины продолжался почти два десятилетия. Когда из-за проблем в управлении отгрузки древесины практически остановились. Именно совместные рабочие группы правительства, парламента и отраслевых ассоциаций позволили принять постановления, стабилизировавшие ситуацию.

Перспектива евроинтеграции

Отдельно Ковальчук обратил внимание на подготовку к внедрению регламента EUDR, который для большинства операторов вступит в силу с 30 декабря 2026 года. Ведь выполнение требований по прослеживаемости древесины и создание единого электронного лесного кадастра должно координироваться одним министерством.

"Лесную отрасль необходимо вернуть в ведение Министерства аграрной политики и продовольствия", - отметил заместитель председателя Комитета ВР Украины.

Роль Тараса Высоцкого

Нынешний министр аграрной политики Тарас Высоцкий координировал рабочие группы по реформированию лесной, деревообрабатывающей и мебельной отраслей, наладил сотрудничество с депутатами, бизнесом, учеными и природоохранными организациями. Поэтому Ковальчук утверждает, что в настоящее время изменение организационной модели может разрушить наработанные механизмы взаимодействия и затормозить реализацию уже принятых решений.

Напоминаем, что в Украине официально расформировали объединенное Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которым ранее руководил Алексей Соболев. Вместо этой крупной структуры создали два отдельных ведомства - Министерство аграрной политики Украины, которое возглавил Тарас Высоцкий, и Министерство экономики и экологии Украины под руководством Александра Кравченко.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук обратился к представителям лесной, деревообрабатывающей и мебельной отраслей. Он призвал их объединиться для решения проблем, нарастающих в отрасли, и разработать совместный план действий, иначе ситуацию уже в скором времени будет невозможно исправить. Уже в 2026 году предпринимать шаги может быть поздно.