"Часу на розгойдування немає": Ковальчук закликав повернути лісову галузь у підпорядкування Мінагрополітики

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук звернувся до представників влади із закликом повернути лісову галузь у підпорядкування Міністерства аграрної політики та продовольства. В умовах війни уряд не має часу на "розгойдування", а лісове господарство, деревообробна та меблева галузі залишаються серед ключових секторів української економіки.

Подальші зміни підпорядкування можуть поставити під загрозу вже напрацьовані рішення та стабільність роботи підприємств. Про ініціативу депутат повідомив у Facebook.

Що пропонує Ковальчук

Наразі лісову галузь необхідно повернути у відання Міністерства аграрної політики та продовольства, оскільки саме цей формат управління довів ефективність до 2019 року. Після передачі лісового агентства до інших відомств почалося скорочення заготівлі деревини та зростання проблем для деревообробної й меблевої промисловості.

Наприклад 2016 році заготівля деревини перевищувала 22,6 млн кубометрів, тоді як у 2025 році скоротилася приблизно до 14 млн кубометрів – найнижчого показника за понад два десятиліття.

"Подальших експериментів ці галузі просто не переживуть", – заявив нардеп.

Мінагрополітика

Ковальчук зазначив, що Державне агентство лісових ресурсів тривалий час координувалося саме через аграрне міністерство, а стабільне зростання заготівлі деревини тривало майже два десятиліття. Коли через проблеми в управлінні майже зупинилися відвантаження деревини. Саме спільні робочі групи уряду, парламенту та галузевих асоціацій дозволили ухвалити постанови, які стабілізували ситуацію.

Євроінтеграційна перспектива

Окремо Ковальчук звернув увагу на підготовку до імплементації регламенту EUDR, який для більшості операторів набуде чинності з 30 грудня 2026 року. Адже виконання вимог щодо простежуваності деревини та створення єдиного електронного лісового кадастру має координуватися одним міністерством.

"Лісову галузь необхідно повернути у відання Міністерства аграрної політики та продовольства", – зазначив заступник голови Комітету ВР України.

Роль Тараса Висоцького

Нинішній міністр аграрної політики Тарас Висоцький координував робочі групи з реформування лісової, деревообробної та меблевої галузей, налагодив співпрацю з депутатами, бізнесом, науковцями та природоохоронними організаціями. Тому Ковальчук стверджує, що наразі зміна організаційної моделі зараз може зруйнувати напрацьовані механізми взаємодії та загальмувати реалізацію вже ухвалених рішень.

Нагадуємо, що в Україні офіційно розформували об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яким раніше керував Олексій Соболєв. Замість цієї великої структури створили два окремі відомства – Міністерство аграрної політики України, яке очолив Тарас Висоцький, та Міністерство економіки та екології України під керівництвом Олександра Кравченка.

Раніше повідомляли, що заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук звернувся до учасників лісової, деревообробної та меблевої галузей. Він закликав їх об'єднатися для розв'язання проблем, що наростають у галузі, тастворити спільний план дій, інакше ситуацію вже незабаром буде неможливо виправити. Вже у 2026 році робити кроки може бути пізно.