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19-летнего киевлянина приговорили к 15 годам за попытку теракта в столице, - Офис генпрокурора

За попытку теракта в Киеве суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы

19-летнего жителя Киева признали виновным в государственной измене и покушении на террористический акт. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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"Прокуроры доказали, что мужчина был завербован представителем спецслужб РФ для подготовки и совершения терактов в столице", — говорится в сообщении.

Мужчину завербовали на оккупированной территории Донецкой области

В ходе судебного разбирательства установлено, что не позднее октября 2025 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, мужчина согласился сотрудничать с представителем российских спецслужб и выполнять задания, направленные против Украины.

В ноябре 2025 года его переправили на подконтрольную Украине территорию через недействующий пункт пропуска на границе с Беларусью. По прибытии в Киев он поселился в столице и приступил к подготовке к теракту.

Планировал дистанционно взорвать взрывчатку

По указанию куратора осужденный забрал из заранее оборудованного тайника дистанционный радиопульт.

С помощью этого устройства он должен был в назначенное время привести в действие самодельное взрывное устройство, которое было заложено в одном из спальных районов Киева.

В декабре 2025 года мужчина прибыл к месту нахождения взрывчатки и попытался дистанционно активировать её. Однако взрыв не произошёл по независящим от него причинам.

После неудачной попытки теракта агента задержали

После неудачной попытки привести взрывное устройство в действие правоохранители задержали фигуранта.

В ходе обыска по месту его проживания были изъяты мобильный телефон и другие вещественные доказательства, подтвердившие его связь с представителем спецслужб государства-агрессора и выполнение заданий в интересах РФ.

За попытку теракта в Киеве суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы'язнення
За попытку теракта в Киеве суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы'язнення
За попытку теракта в Киеве суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы'язнення
За попытку теракта в Киеве суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы'язнення
За попытку теракта в Киеве суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы'язнення

Автор: 

Киев (26690) спецслужбы (470) суд (24773) теракт (2445) государственная измена (1706) Офис Генпрокурора (3210)
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Топ комментарии
+8
таких треба там прикопувати, щоб дарма 15 років не годувати
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18.07.2026 12:09 Ответить
+7
Школярка намагалася спалити заправку, але не впоралася з сірниками. Покоління Альфа. Напевно вперше побачила їх.

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18.07.2026 12:09 Ответить
+5
"...забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт Джерело: https://censor.net/ua/n4014189

Стісняюсь спитать: а хто ж це заздалегідь облаштував схованку? і скільки ще таких схованок заздалегідь облаштовано по всій Україні?
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18.07.2026 12:09 Ответить

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