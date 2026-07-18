19-летнего киевлянина приговорили к 15 годам за попытку теракта в столице, - Офис генпрокурора

19-летнего жителя Киева признали виновным в государственной измене и покушении на террористический акт. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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"Прокуроры доказали, что мужчина был завербован представителем спецслужб РФ для подготовки и совершения терактов в столице", — говорится в сообщении.

Мужчину завербовали на оккупированной территории Донецкой области

В ходе судебного разбирательства установлено, что не позднее октября 2025 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, мужчина согласился сотрудничать с представителем российских спецслужб и выполнять задания, направленные против Украины.

В ноябре 2025 года его переправили на подконтрольную Украине территорию через недействующий пункт пропуска на границе с Беларусью. По прибытии в Киев он поселился в столице и приступил к подготовке к теракту.

Планировал дистанционно взорвать взрывчатку

По указанию куратора осужденный забрал из заранее оборудованного тайника дистанционный радиопульт.

С помощью этого устройства он должен был в назначенное время привести в действие самодельное взрывное устройство, которое было заложено в одном из спальных районов Киева.

В декабре 2025 года мужчина прибыл к месту нахождения взрывчатки и попытался дистанционно активировать её. Однако взрыв не произошёл по независящим от него причинам.

После неудачной попытки теракта агента задержали

После неудачной попытки привести взрывное устройство в действие правоохранители задержали фигуранта.

В ходе обыска по месту его проживания были изъяты мобильный телефон и другие вещественные доказательства, подтвердившие его связь с представителем спецслужб государства-агрессора и выполнение заданий в интересах РФ.













