19-річного киянина засудили до 15 років за спробу теракту в столиці, - Офіс Генпрокурора
19-річного жителя Києва визнали винним у державній зраді та замаху на теракт. Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
"Прокурори довели, що чоловік був завербований представником спецслужб РФ для підготовки та вчинення терактів у столиці", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка завербували на окупованій Донеччині
Під час судового розгляду встановлено, що не пізніше жовтня 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, чоловік погодився співпрацювати з представником російських спецслужб та виконувати завдання, спрямовані проти України.
У листопаді 2025 року його переправили на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Після прибуття до Києва він оселився у столиці та розпочав підготовку до теракту.
Планував дистанційно підірвати вибухівку
За вказівкою куратора засуджений забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт.
За допомогою цього пристрою він мав у визначений час привести в дію саморобний вибуховий пристрій, який був закладений в одному зі спальних районів Києва.
У грудні 2025 року чоловік прибув до місця розташування вибухівки та спробував дистанційно активувати її. Однак вибух не стався з причин, що не залежали від його волі.
Після невдалої спроби теракту агента затримали
Після невдалої спроби привести вибуховий пристрій у дію правоохоронці затримали фігуранта.
Під час обшуку за місцем його проживання вилучили мобільний телефон та інші речові докази, які підтвердили його зв'язок із представником спецслужб держави-агресора та виконання завдань на користь РФ.
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Стісняюсь спитать: а хто ж це заздалегідь облаштував схованку? і скільки ще таких схованок заздалегідь облаштовано по всій Україні?