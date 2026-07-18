19-річного киянина засудили до 15 років за спробу теракту в столиці, - Офіс Генпрокурора

19-річного жителя Києва визнали винним у державній зраді та замаху на теракт. Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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"Прокурори довели, що чоловік був завербований представником спецслужб РФ для підготовки та вчинення терактів у столиці", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка завербували на окупованій Донеччині

Під час судового розгляду встановлено, що не пізніше жовтня 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, чоловік погодився співпрацювати з представником російських спецслужб та виконувати завдання, спрямовані проти України.

У листопаді 2025 року його переправили на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Після прибуття до Києва він оселився у столиці та розпочав підготовку до теракту.

Планував дистанційно підірвати вибухівку

За вказівкою куратора засуджений забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт.

За допомогою цього пристрою він мав у визначений час привести в дію саморобний вибуховий пристрій, який був закладений в одному зі спальних районів Києва.

У грудні 2025 року чоловік прибув до місця розташування вибухівки та спробував дистанційно активувати її. Однак вибух не стався з причин, що не залежали від його волі.

Після невдалої спроби теракту агента затримали

Після невдалої спроби привести вибуховий пристрій у дію правоохоронці затримали фігуранта.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучили мобільний телефон та інші речові докази, які підтвердили його зв'язок із представником спецслужб держави-агресора та виконання завдань на користь РФ.













