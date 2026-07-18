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19-річного киянина засудили до 15 років за спробу теракту в столиці, - Офіс Генпрокурора

За спробу теракту в Києві суд засудив чоловіка до 15 років ув’язнення

19-річного жителя Києва визнали винним у державній зраді та замаху на теракт. Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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"Прокурори довели, що чоловік був завербований представником спецслужб РФ  для підготовки та вчинення терактів у столиці", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка завербували на окупованій Донеччині

Під час судового розгляду встановлено, що не пізніше жовтня 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, чоловік погодився співпрацювати з представником російських спецслужб та виконувати завдання, спрямовані проти України.

У листопаді 2025 року його переправили на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Після прибуття до Києва він оселився у столиці та розпочав підготовку до теракту.

Планував дистанційно підірвати вибухівку

За вказівкою куратора засуджений забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт.

За допомогою цього пристрою він мав у визначений час привести в дію саморобний вибуховий пристрій, який був закладений в одному зі спальних районів Києва.

У грудні 2025 року чоловік прибув до місця розташування вибухівки та спробував дистанційно активувати її. Однак вибух не стався з причин, що не залежали від його волі.

Після невдалої спроби теракту агента затримали

Після невдалої спроби привести вибуховий пристрій у дію правоохоронці затримали фігуранта.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучили мобільний телефон та інші речові докази, які підтвердили його зв'язок із представником спецслужб держави-агресора та виконання завдань на користь РФ.

За спробу теракту в Києві суд засудив чоловіка до 15 років ув'язнення
За спробу теракту в Києві суд засудив чоловіка до 15 років ув'язнення
За спробу теракту в Києві суд засудив чоловіка до 15 років ув'язнення
За спробу теракту в Києві суд засудив чоловіка до 15 років ув'язнення
За спробу теракту в Києві суд засудив чоловіка до 15 років ув'язнення

Автор: 

Київ (21132) спецслужби (275) суд (11983) теракт (1180) державна зрада (1838) Офіс Генпрокурора (3989)
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Топ коментарі
+6
таких треба там прикопувати, щоб дарма 15 років не годувати
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18.07.2026 12:09 Відповісти
+6
Школярка намагалася спалити заправку, але не впоралася з сірниками. Покоління Альфа. Напевно вперше побачила їх.

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18.07.2026 12:09 Відповісти
+4
"...забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт Джерело: https://censor.net/ua/n4014189

Стісняюсь спитать: а хто ж це заздалегідь облаштував схованку? і скільки ще таких схованок заздалегідь облаштовано по всій Україні?
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18.07.2026 12:09 Відповісти

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