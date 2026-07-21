Базовое пособие в размере 4500 грн и социальные услуги: Улютин рассказал, как изменят систему социальной поддержки в Украине

Министерство социальной политики планирует перейти от статусной системы социальной поддержки к потребностно-ориентированной. Вместо многочисленных отдельных выплат украинцам будут предоставлять базовую социальную помощь, социальные услуги и программы трудоустройства. Базовый размер помощи в настоящее время тестируется на уровне 4500 грн.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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От статусных выплат к поддержке по потребностям

По его словам, сейчас социальная политика ориентирована на статус. Проще всего — присвоить статус, выделить под него какую-то небольшую выплату и не решать проблему. Но в такой конструкции человек постоянно зависит от этой выплаты, поскольку и в дальнейшем остается в сложных жизненных обстоятельствах.

"А система, к которой мы будем переходить, предусматривает потребностно-ориентированный подход. С проблемами нужно работать через предоставление услуг, которые как раз и будут выводить людей из сложных жизненных обстоятельств, возвращать к самообеспеченности и возможности быть экономически активными", — подчеркнул министр.

По его словам, речь идет о развитии системы предоставления социальных услуг именно на уровне громад и переходе к оценке потребностей людей с инвалидностью по международной системе классификации функциональности, где выплата не просто привязывается к группе, а является компенсацией потери функциональности.

Как отметил Улютин, соответствующий законопроект в настоящее время готовится ко второму чтению в Верховной Раде и предусматривает унификацию разрозненных выплат, которые будут сопровождаться предоставлением социальных услуг.

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Социальные услуги вместо формальных статусов

"Например, одинокой маме могут понадобиться услуги по уходу за детьми, чтобы она могла учиться, пойти на работу или имела возможность ее найти. Или в семье есть человек с инвалидностью, который тоже нуждается в определенном уходе. И такие услуги должны предоставляться, чтобы люди могли пойти на работу, отдохнуть", — пояснил он, подчеркнув, что новая социальная система будет оценивать потребности, а не статус.

Базовое пособие в размере 4500 грн

По словам министра, базовый размер помощи в настоящее время тестируется на уровне 4500 грн, однако эта сумма может ежегодно пересматриваться в зависимости от закона о государственном бюджете.

"Сейчас мы тестируем базовый уровень в 4500 гривен, но эта сумма может ежегодно меняться, если этот показатель будет утверждаться законом о государственном бюджете. Это базовое пособие не может заменить доход, который должна получать семья. И в рамках этой системы мы работаем над тем, чтобы люди возвращались к самообеспеченности и достойной жизни независимо от государства, и разрабатываем программы занятости. В том числе и для людей с инвалидностью", — говорит Улютин.

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Трудоустройство и переквалификация людей с инвалидностью

Как отметил он, государство обеспечит переобучение в сфере кибербезопасности для двух тысяч людей с инвалидностью 1 и 2 группы, в том числе для ветеранов и ветеранок с ампутациями, чтобы у них была профессия, которая обеспечит им нормальный доход. Эта профессия не потребует значительной мобильности, но даст возможность зарабатывать деньги.

"Сумма в 4500 гривен — это объем средств, рассчитанный на то, чтобы покрыть базовые потребности", — добавил министр.

Он также уточнил, что этой суммы должно хватить на питание, а на оплату коммунальных услуг будет предусмотрена субсидия.

Более подробно читайте в интервью Улютина для Цензор.НЕТ