Базова допомога 4500 грн та соціальні послуги: Улютін розповів, як змінять систему соцпідтримки в Україні

Міністерство соціальної політики планує перейти від статусної системи соціальної підтримки до потребоорієнтованої. Замість численних окремих виплат українцям надаватимуть базову соціальну допомогу, соціальні послуги та програми працевлаштування. Базовий розмір допомоги наразі пілотують на рівні 4500 грн.

Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Від статусних виплат до підтримки за потребами

За його словами, зараз соціальна політика орієнтована на статус. Найпростіше - присвоїти статус, дати під нього якусь невелику виплату і не вирішувати проблему. Але в такій конструкції людина постійно залежна від цієї виплати, оскільки й надалі залишається в складних життєвих обставинах.

"А система, до якої ми будемо переходити, передбачає потребо-орієнтований підхід. З проблемами потрібно працювати через надання послуг, які якраз і будуть виводити людей зі складних життєвих обставин, повертати до самозарадності і можливості бути економічно активними", - наголосив міністр.

За його словами, йдеться про розбудову системи надання соціальних послуг саме на рівні громад та перехід до оцінки потреб людей з інвалідністю за міжнародною системою класифікацій функціональності, де виплата не просто прив’язується до групи, а є компенсацією втрати функціональності.

Як зазначив Улютін, відповідний законопроєкт наразі готується до другого читання у ВР та передбачає уніфікацію розрізнених виплат, які будуть супроводжуватись наданням соціальних послуг.

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Соціальні послуги замість формальних статусів

"Наприклад, одинокій мамі можуть бути потрібні послуги по догляду за дітьми, щоб вона могла навчатись, піти на роботу чи мала можливість її пошукати. Або в родині є особа з інвалідністю, яка теж потребує певного догляду. І такі послуги мають надаватись, щоб люди могли піти на роботу, мати перепочинок", - пояснив він, акцентувавши увагу, що нова соціальна система оцінюватиме потреби, а не статус.

Базова допомога у 4500 грн

За словами міністра, базовий розмір допомоги наразі пілотують на рівні 4500 грн, однак ця сума може щороку переглядатися залежно від закону про державний бюджет.

"Наразі ми пілотуємо базовий рівень у 4500 гривень, але ця сума може щороку змінюватись, якщо цей показник буде затверджуватись законом про державний бюджет. Ця базова допомога не може собою заміняти дохід, який має отримувати родина. І в цій конструкції ми працюємо, щоб люди повертались до самозарадності і гідного життя незалежно від держави і готуємо програми зайнятості. Зокрема й для людей з інвалідністю", - каже Улютін.

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Працевлаштування та перекваліфікація людей з інвалідністю

Як зазначив він, держава забезпечить перенавчання у сфері кібербезпеки для двох тисяч людей з інвалідністю 1 і 2 групи, зокрема й для ветеранів та ветеранок з ампутаціями, щоб вони мали професію, яка дасть їм нормальний дохід. Ця професія не потребуватиме значної мобільності, але дасть можливість заробляти кошти.

"Сума в 4500 гривень - це обсяг коштів, який розрахований на те, щоб закрити базову потребу", - додав міністр.

Він також уточнив, що цієї суми має вистачити на харчування, а на оплату комунальних послуг буде передбачена субсидія.

Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ