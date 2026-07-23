Российских военных будут судить за жестокое обращение с гражданскими лицами и сексуальное насилие

Прокуроры Черниговской и Донецкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих РФ.

Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в конце марта 2022 года в одном из населенных пунктов Черниговского района российский военнослужащий напал на местную жительницу, которая пыталась эвакуировать своих родных. Осознавая, что перед ним безоружное гражданское лицо, он угрожал ей убийством, нанес удары прикладом автомата и совершил насильственные действия сексуального характера.

Другой обвинительный акт касается военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен во время контрнаступательных действий. По версии следствия, в сентябре 2025 года он вместе с другими оккупантами захватил подвал частного дома в одном из сел Покровского района, где от обстрелов укрывались мирные жители. После гибели мужчины, находившегося в подвале, российский военный, угрожая убийством, изнасиловал 57-летнюю женщину и в течение двух месяцев систематически совершал в отношении нее сексуальное насилие.

Согласно нормам международного гуманитарного права, нападения на гражданских лиц, жестокое обращение и совершение в отношении них сексуального насилия являются грубыми нарушениями законов и обычаев войны.

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