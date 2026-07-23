Херсонес Таврический внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, - ЮНЕСКО
Украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хор" внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
Как сообщило Министерство культуры, решение было принято в ходе сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что это стало международным подтверждением серьезных угроз для выдающейся универсальной ценности объекта, вызванных временной оккупацией Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.
Среди основных угроз - масштабные незаконные археологические раскопки, изъятие археологических предметов, незаконное строительство, разрушение археологического контекста, изменение исторической среды и правового режима охраны объекта, а также отсутствие у Украины доступа к памятнику и возможности обеспечивать его надлежащее управление, сохранение и мониторинг.
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