Херсонес Таврійський внесено до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, - ЮНЕСКО

Український об’єкт "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хор" внесено до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Як повідомило Міністерство культури, рішення ухвалено під час сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що це стало міжнародним підтвердженням серйозних загроз для визначної універсальної цінності об’єкта, спричинених тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією.

Серед основних загроз - масштабні незаконні археологічні розкопки, вилучення археологічних предметів, незаконне будівництво, руйнування археологічного контексту, зміна історичного середовища та правового режиму охорони об’єкта, а також відсутність в України доступу до пам’ятки й можливості забезпечувати її належне управління, збереження та моніторинг.

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