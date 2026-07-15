Рада підтримала звернення Порошенка до світу щодо культурного геноциду, який коїть Росія

Верховна Рада підтримала ініційоване лідером "ЄС" Петром Порошенком звернення до світу щодо культурного геноциду з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

Звернення буде направлено до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів держав-членів ООН, держав – членів Європейського Союзу та НАТО, Європейського Парламенту, ЮНЕСКО, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО.

Порошенко наголосив, щощ РФ свідомо нищить культурну та історичну спадщину України, тому Росію потрібно виключити з усіх міжнародних інституцій.

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"Є речі, є питання, які об’єднують цю Верховну Раду. Я дуже ціную і для мене велика честь доповідати питання, яке об’єднує всіх нас – збереження нації, збереження культурного генофонду, – і об’єднує навколо України весь світ. ...

Здавалося би, чи не занадто сильні слова "культурний геноцид"? Ні. Про культурний геноцид ще колись Шевченко писав: "І могили мої милі москаль розриває… риє, розкопує, не своє шукає". Точні слова Кабзаря. Іще тоді імперія розкопувала кургани, привласнювала наші культурні артефакти, привласнювала і зараз привласнює нашу історію", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Він нагадав, що РФ била по Києво-Печерській лаврі, по будинку Шухевича, по кіностудії Довженка, по Мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по Будинку органної музики в Дніпрі.

"Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам’ять. Кажуть, що культура – це прикраса держави. Ні. Культура і є сама держава. Тому наше звернення – негайно засудити, виключити агресора з усіх міжнародних організацій", – додав Порошенко.

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