Військовим на фронт передали десятки квадроциклів, мобільні пилорами та техніку. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав чергову партію техніки військовим на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

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Рішення ВС щодо Порошенка

"Сьогодні зранку Верховний Суд України знищив сам себе. Думав, вони зроблять постріл собі в ногу. Ні - вистрілили в скроню. Частина суддів не змогла витримати шаленого, паскудного тиску, який здійснила на них СБУ за вказівкою керівництва служби або держави. Суд виніс ганебне рішення у справі проти Зеленського щодо неконституційних та незаконних санкцій. Півтора року тягнули цей процес. Показово, що двоє з п’яти суддів не погодилися з рішенням. Третю суддю зламали через спробу порушити кримінальну справу проти її батька. У цих умовах суддя мала б заявити самовідвід. Так само, як і друга суддя, яка зривала засідання, коли несподівано оголошувала про відпустку", - повідомив Порошенко у соцмережах.

"Якщо щоразу, коли проти того, хто не сподобався президенту, застосовуватимуть санкції, переслідуватимуть опозицію та громадських активістів, нас ніколи не приймуть до Європейського Союзу", - застерігає пʼятий президент України.

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Скандал щодо обшуків у компанії "Вирій"

"Це - не єдине ганебне рішення, яке відбулося цього тижня. Печерський суд заборонив журналістам оприлюднювати дані про 143 квартири, які нахапала собі родина директора ДБР. Водночас слідчі ДБР увірвалися до одного з найбільших в Україні виробників дронів - компанії "Вирій", - нагадав Порошенко.

"Вони думають, що можуть красти, а журналістам просто закриють рота. Вони намагаються зупинити українське виробництво дронів", - наголосив лідер опозиції.

Передача допомоги на фронт

"Зараз поруч зі мною - представники 23 героїчних підрозділів, які отримують нашу техніку - десятки квадроциклів та мобільні пилорами для фронту. Для воїнів 33 ОМБр ми передаємо причеп для перевезення роботизованих комплексів", - розповів він.

"Ми маємо мотивацію, працюємо далі заради воїнів і війська. Нас ніхто не зламає. З нами український народ і Збройні Сили", - підкреслив Порошенко.













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