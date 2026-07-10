СБУ тиснула на суддів Верховного Суду, який відмовив Порошенку в скасуванні санкцій, - адвокат Новіков

СБУ за вказівкою Офісу Президента тиснула на Верховний Суд, який сьогодні відмовив Петру Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я видам нову інформацію, яку ми ще не оприлюднювали. Десять днів тому, 30 червня, саме в цьому приміщенні ми сказали, що в нас є інформація про те, що на суд здійснюється тиск. Зараз настав час назвати прізвища цих людей. За нашою інформацією, це працівники СБУ Едуард Рудюк і Віталій Солоджук", – сказав захисник.

"Ми будемо звертатися до їхнього керівництва, до пана Поклада, який фактично керує СБУ, з вимогою перевірити діяльність цих людей і перевірити, чи дійсно вони пробували натиснути на суд. Я нагадую, що послідовно з початку цього 2026 року, з 5 січня було зірвано вже чотири засідання, кожне з яких могло стати останнім в цій справі. І ми розуміємо, що все ж таки якщо є дві окремі думки, то двоє суддів не піддалося цьому тиску. Ми розуміємо, що ці зриви засідань відбувалися саме для того, щоб здобути час, для того, щоб натиснути на суд і забезпечити саме таке рішення", - додав він.

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Також Новіков повідомив, що рішення Верховного Суду оскаржуватимуть.

Адвокат нагадав, що у цьому процесі, який тривав півтора року, виявили фальсифікацію документів, які стали підставою санкцій.

"Уповноважений президента Зеленського, пан Власюк, керував і координував від імені президента Зеленського діями інших державних посадових осіб, на що він не мав права. І давати такі вказівки навіть особисто Зеленський не мав права. Власюк це робив, посилаючись на авторитет президента", - підсумував захисник.

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Нагадаємо, 10 липня Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту Петру Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій РНБО.

Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

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