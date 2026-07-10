Верховний Суд відмовив Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій
Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту Петру Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій РНБО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вирішив у задоволенні адміністративного позову Порошенка Петра до президента України Зеленського ... про визнання протиправним і скасування указу у частині відмовити", - зазначила колегія суддів.
Рішення набуває чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги.
Що передувало?
12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.
Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.
Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.
Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
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