Верховный Суд отказал Порошенко в отмене введенных против него санкций

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал пятому президенту Петру Порошенко в отмене санкций СНБО, введенных в его отношении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Решено в удовлетворении административного иска Петра Порошенко к президенту Украины Зеленскому ... о признании противоправным и отмене указа в части отказать", - отметила коллегия судей.

Решение вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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Что предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

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