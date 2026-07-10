Верховный Суд отказал Порошенко в отмене введенных против него санкций
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал пятому президенту Петру Порошенко в отмене санкций СНБО, введенных в его отношении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Решено в удовлетворении административного иска Петра Порошенко к президенту Украины Зеленскому ... о признании противоправным и отмене указа в части отказать", - отметила коллегия судей.
Решение вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.
Что предшествовало?
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.
Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.
Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.
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