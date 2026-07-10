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Новости Санкции против Порошенко
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Верховный Суд отказал Порошенко в отмене введенных против него санкций

Санкции против Порошенко: Верховный Суд отказался отменить

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал пятому президенту Петру Порошенко в отмене санкций СНБО, введенных в его отношении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Решено в удовлетворении административного иска Петра Порошенко к президенту Украины Зеленскому ... о признании противоправным и отмене указа в части отказать", - отметила коллегия судей.

Решение вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Читайте: ПА ОБСЕ заявила о недопустимости санкций против Порошенко, - Герасимов

Что предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Смотрите: Санкции против Порошенко: адвокаты заявили о возможном давлении на Верховный Суд перед вынесением решения. ВИДЕО

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Верховный Суд (1095) санкции (12108) СНБО (4378)
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Топ комментарии
+43
черговий маркер що зеленій наволочи вступ в ЕС зовсім непотрібен
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10.07.2026 10:17 Ответить
+39
А можна конкретно, щоб не бла-бла-бла? Бо інакше ви - зелене ботобрехло.
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10.07.2026 10:23 Ответить
+32
Ну-ка наведи приклад, коли Порошенко мав зиск від свого втручання в діяльність судової влади.

ЗІ: не забудь зайти до подляка за пиріжком, бо заробив
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10.07.2026 10:25 Ответить

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