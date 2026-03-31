Санкции против Порошенко: адвокаты заявили о возможном давлении на Верховный Суд перед вынесением решения. ВИДЕО

Адвокаты Петра Порошенко заявили, что власти могут оказывать давление на судей Верховного Суда, которые 3 апреля должны огласить решение по иску пятого президента о незаконных санкциях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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Судебный процесс затягивают

Они также напомнили, что представители власти всячески затягивают судебный процесс, который начался более года назад. Теоретически это дело должно было быть рассмотрено за два месяца, говорят адвокаты.

"Кодекс административного судопроизводства требует от субъекта властных полномочий, как только гражданин обращается в административный суд, сразу представить все доказательства законности его действий. То есть в нашем случае президент Украины Зеленский должен был еще 14 месяцев назад, после того как он принял это незаконное решение о санкциях, предоставить свои обоснования, почему он это сделал до сих пор. Мы понимаем, что никаких правовых оснований для наложения на Петра Порошенко санкций у президента Зеленского не было тогда, нет и сейчас", — констатирует Игорь Головань.

"И президент Зеленский, и его окружение, и те, кто представляет его в административном суде, понимают, что их позиция проигрышная, что действия по наложению санкций были незаконными, и поэтому единственным для них вариантом является затягивание процесса", — говорит адвокат.

"К сожалению, мы не уверены, что заседание, запланированное на 3 апреля, состоится. Наблюдая за тактикой наших оппонентов, мы убеждены, что что-то произойдет. Мы пока не знаем, что именно. Кто-то заболеет, будет воздушная тревога, отключится свет. Я бы хотел ошибаться, но мы не в такой ситуации, чтобы просто надеяться, что все будет хорошо. Мы вообще обращаемся публично по этому поводу, чтобы заседание 3 апреля состоялось", — отмечает адвокат Порошенко.

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Давление на суд

"У нас есть основания опасаться, что на суд может оказываться давление. Понимая, что президент не может рассчитывать затянуть этот процесс до бесконечности, мы опасаемся, что может иметь место фактическое давление на судей. Что ситуация сейчас не сводится к затягиванию процесса и избеганию проигрыша путем уклонения от решения суда, а фактически может иметь место такое давление. Для нас будет определенным индикатором, будет ли этот процесс снова перенесен из основного зала, который позволяет разместить слушателей, прессу, дипломатов, приходящих на этот процесс. Или его снова перенесут в маленький зал, который физически не может вместить всех. И в случае, если мы услышим, что снова существуют "уважительные" причины для перерыва, для отложения заседаний, общество и СМИ будут критически воспринимать такие заявления. Потому что это маркер ненормальности этого процесса. Он касается не только Порошенко, он касается общей ситуации в стране", — подчеркивает адвокат Илья Новиков.

"Основной иск о признании санкций незаконными еще не рассмотрен Верховным Судом Украины, но дело в целом, поскольку оно касается, в том числе, нашего замечания, которое мы выносили на рассмотрение Верховного Суда: является ли нормальной ситуация, когда нельзя приостановить действие указа о санкциях. Нам ответили — нет, указы президента вообще не приостанавливаются. В настоящее время ЕСПЧ в очень необычной манере, поскольку обычно такие дела на этом этапе не рассматриваются, открыл производство, о чем сообщил представителям Петра Порошенко", — отметил Новиков.

"Это означает, что данное дело в целом уже находится на рассмотрении в ЕСПЧ, что означает повышенное внимание к нашей ситуации", — подчеркнул адвокат.

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"Когда мир наблюдает за такими нашими процессами, он понимает, что до реализации принципа верховенства права в Украине еще далеко", — резюмирует Головань.

Что предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью.