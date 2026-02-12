Введенные против меня санкции нанесли ущерб международной репутации, - Порошенко
Петр Порошенко считает, что санкции, введенные против него в прошлом году, ослабили Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Подробности
"Если кто-то считает, что антиконституционные и незаконные санкции, введенные ровно год назад, были ударом по мне лично - тот ошибается. Это был удар по демократии. Вопиющее злоупотребление теми полномочиями, которые власть получила в условиях военного положения. Действия, которые не имели ничего общего с защитой и обороной государства", - подчеркнул он.
Порошенко считает, что этими санкциями было подорвано внутреннее единство.
"Нанесен ущерб международной репутации. Нанесен удар по обороноспособности: незаконные ограничения против предприятий-доноров моего благотворительного фонда существенно уменьшили помощь армии.
Механизм санкций, созданный для борьбы с врагами Украины, – полностью дискредитирован. Санкции теперь не только инструмент грубого политического давления и борьбы с оппозицией, как в моем случае, но и грязный бизнес.
За деньги их могут вводить - даже без оснований. За деньги могут не вводить - даже когда основания есть. За деньги их могут снять или просто "забыть" продлить. По меньшей мере пять участников прошлогоднего заседания СНБО - фигуранты коррупционных расследований НАБУ", - пояснил пятый президент.
Также, по словам Порошенко, за год власть не смогла назвать ни одного факта, который обосновал бы эти санкции.
"Последние месяцы показали еще один мотив. Чем больше власть говорит о мире и возможности выборов, тем очевиднее ее желание использовать санкции как инструмент устранения оппонента.
Поэтому они всеми правдами, а главным образом неправдами, затягивают единственно возможное правовое решение Верховного суда — санкции незаконны. Могут ли быть выборы без оппозиции в стране, которая претендует на то, чтобы стать членом Европейского Союза — вопрос риторический.Выход есть, и он — простой. Президент может даже не дожидаясь решения Верховного Суда отменить свой незаконный указ", - подытожил он.
Что предшествовало?
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.
Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.
Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.
крадуть для себе
піарять себе заради себе
не така у нього природа та натура
скільки би життів зберіг
Ну от тоді мосуйчучки, шарії, рабіновичі та ін і отримали свій шанс і скористались ним наповну.
саме завдяки цим "санкціям" значно зменшено (подекуди до нуля) можливість надання ПП необхідної допомоги саме ЗСУ
причетні в курсі
дальше заголовка прочитать не?
Те, що механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України до яких не може дістатись українська юстиція (до речі, створений самим Порошенком), зараз повністю дискредитований Зеленським - це також правда.
Те, що за гроші у Зеленського маніпулюють санкціями РНБО - це вже доведено Березою і Ваганяном.
А те, що ці санкції вдарили по репутації Порошенка - не повна правда, навіть так: неточність (особливо з врахуванням вересневої ухвали міжнародного суду ЄСПЛ з приводу "справи Порошенка"). Ці санкції скоріше вдарили по міжнародному та внутрішньому рейтингу самого Зеленського
Рівно рік тому здійснилася мрія ̷
і̷д̷і̷о̷т̷а̷президента - він підписав санкції проти Порошенка.
Цей ниций вчинок, який не мав під собою жодної підстави, ні з точки зору права, ні з точки зору здорового глузду, підписант пояснив у своїй неповторній манері - промовою, схожою на вінегрет, який хтось виблював, і вилупленими очима:
- Виводилися мільярди, мільярди, через фонди, фонди;,співпраця з сепаратистами - ви будете в шоці, коли дізнаєтесь!
Чи не вперше за сім років Зеленський сказав правду. Тільки-от не про Порошенка. А про себе і про свою зрадницько-корупційну кліку, яка виводить мільярди зі стікаючої і кpoвʼю країни чи не щодня. Краде на армії, на цивільних, на живих і на загиблих.
Ну, і свята справа для кліки Зеленського - «двушечка на маскву». На маскву! Яка нас вбuвaє щодня. В принципі, все логічно. Якщо взяти до уваги, хто при владі. І для чого.
Жодного факту проти Порошенка, жодного злочину, жодного правопорушення «стовідсотково свої люди» Зеленського не знайшли. І не знайдуть. У той час як криваве мародерство і державна зрада зеленої кліки буквально на поверхні.
Я не гадалка, не провидиця, не вся та, типу, містична наволоч, якою оточили себе ці вcpaті небожителі. Але є якесь передчуття: завершення його персональної історії буде незабутнім.
Рівно рік тому на Петра Порошенка накладено незаконні санкції, які стали відображенням політичних страхів https://t.me/s/rozumaha?q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%9A%D0%A0 #Найвеличнішого_УКР.
Процес у Верховному Суді щодо їх скасування влада затягує за межами пристойності.
Тим часом Порошенко продовжує допомагати Силам Оборони України...
1. Зеленський знімає усі санкції з Порошенка і зобов'язується не застосовувати їх надалі.
2. Порошенко зобов'язується використовувати повернуте і розморожене майно і кошти на власний розсуд лише за умови не згадування про це та про себе у ЗМІ.
Бо Порошенко подвоює донати на ГО "справа Громад", і постійно закликає народ донатити саме на цю громадську організацію, яка збирає не лише гроші, не лише витратні матеріали (в т.ч. автотехніку) для ЗСУ, а й самостійно виготовляє потрібну для ЗСУ продкуцію.
І тому для Порошенка важливий такий піар. Він тягне за собою прихильників.
До речі, на цьому тижня я задонатив на ГО "Справа Громад" оту "зимову тисячу - окрім свого щомісячного традиційного внеску.
І закликаю це зробити і вас:
Рік тому уряд склепав, РНБО голоснув за породні папірці, а Володимир Зеленський підписав указ із фактолоігчними помилками, який було заднім числом «виправлено» - тобто, сфальшовано - незаконні «санкції» проти Петра Порошенка.
Зеленський каже, що «вперше чує» про оголошення виборів. Лукавить, бо рік тому він дав виборам старт. Точніше, «виборам».
Бо переобрання влади шляхом відсторонення опонентів, зачистки інформаційного простору, репресій проти усіх незгодних,- це не вибори. Це фарс.
Звісно, фарс - це улюблений жанр «квартальної» влади. Але за сім років на посадах вже пора навчитись не лише кривлятись, обіцяти і брехати - але і відповідати.
Бо надто дорого обходяться невігластво і корупція влади країні.
Провал підготовки до повномасштабного вторгнення - попри попередження і в Україні, в від партнерів, попри заклики посилювати армію, можливості ракетних ударів відплати і фортифікації на очевидних нарямках наступу.
Провал підготовки до обстрілів в умовах суворої зими - попри ранні попередження синоптиків про важкі умови, а розвідки - про накопичені ворогом арсенали і постійне удосконалення терористичної тактики.
Провал переговорів - попри постійні заклики залучати парламентську дипломатію, професіоналів, авторитетних для партнерів діячів.
На тлі цих провалів, кожен з яких мав би вести до політичного небуття для «кварталівців» і тривалих вʼязничних термінів для безпосередніх винуватців, - лунають нові обіцянки, нові побрехеньки і нові погрози (не стільки ворогу, а всім незгодним з божевіллям, яке творить влада).
Сьогодні і «слуги» побили антирекорд. Не прийшли на роботу, зробивши неможливим прийняття жодного рішення. Підвищення зарплат у дитсадках, ратифікація угод про допомогу Україні… «слугам» не цікаві.
Це після чергового нальоту рашистів, убивання балістикою ТЕЦ, після жертв і руйнувань.
Серіал «Слуга народу» багато в чому став пророчим. І зокрема, у фактичному знищенні парламенту президентом. Не розстрілом з трибуни - а корупційними схемами, дурними забаганками і тотальним знеціненням.
Але сценаристам «квартальної» влади варто згадати, що вони ж «запрограмували» і відповідальність за накоєне. Закликати схаменутись, певне, марно.
Готуємось до турбулентності.