Введенные против меня санкции нанесли ущерб международной репутации, - Порошенко

Петр Порошенко считает, что санкции, введенные против него в прошлом году, ослабили Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Если кто-то считает, что антиконституционные и незаконные санкции, введенные ровно год назад, были ударом по мне лично - тот ошибается. Это был удар по демократии. Вопиющее злоупотребление теми полномочиями, которые власть получила в условиях военного положения. Действия, которые не имели ничего общего с защитой и обороной государства", - подчеркнул он.

Порошенко считает, что этими санкциями было подорвано внутреннее единство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительственные документы с грифом ДСК, которые рассмотрел суд, не имеют обоснования для санкций против Порошенко, - адвокат Новиков

"Нанесен ущерб международной репутации. Нанесен удар по обороноспособности: незаконные ограничения против предприятий-доноров моего благотворительного фонда существенно уменьшили помощь армии.

Механизм санкций, созданный для борьбы с врагами Украины, – полностью дискредитирован. Санкции теперь не только инструмент грубого политического давления и борьбы с оппозицией, как в моем случае, но и грязный бизнес.

За деньги их могут вводить - даже без оснований. За деньги могут не вводить - даже когда основания есть. За деньги их могут снять или просто "забыть" продлить. По меньшей мере пять участников прошлогоднего заседания СНБО - фигуранты коррупционных расследований НАБУ", - пояснил пятый президент.

Также, по словам Порошенко, за год власть не смогла назвать ни одного факта, который обосновал бы эти санкции.

Читайте также: Зеленский, Порошенко и Кучма упоминаются в "файлах Эпштейна": намеков на преступления нет

"Последние месяцы показали еще один мотив. Чем больше власть говорит о мире и возможности выборов, тем очевиднее ее желание использовать санкции как инструмент устранения оппонента.

Поэтому они всеми правдами, а главным образом неправдами, затягивают единственно возможное правовое решение Верховного суда — санкции незаконны. Могут ли быть выборы без оппозиции в стране, которая претендует на то, чтобы стать членом Европейского Союза — вопрос риторический.Выход есть, и он — простой. Президент может даже не дожидаясь решения Верховного Суда отменить свой незаконный указ", - подытожил он.

Читайте: Год назад ввели санкции против Порошенко, объяснений власти так и не предоставили, - "ЕС"

Что предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Читайте также: Каждое евро из 90 млрд кредита от ЕС должно быть направлено на армию и экономику, - Порошенко