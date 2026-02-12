Запроваджені проти мене санкції завдали шкоди міжнародній репутації, - Порошенко

Петро Порошенко вважає, що санкції, запроваджені проти нього минулого року, послабили Україну.

Подробиці

"Якщо хтось вважає, що антиконституційні та незаконні санкції, запроваджені рівно рік тому, були ударом по мені особисто - той помиляється. Це був удар по демократії. Кричуще зловживання тими повноваженнями, які влада отримала в умовах воєнного стану. Дії, які не мали нічого спільного із захистом і обороною держави", - наголосив він.

Порошенко вважає, що цими санкціями було підірвано внутрішню єдність.

"Завдано шкоди міжнародній репутації. Завдано удару по обороноздатності: незаконні обмеження проти підприємств-донорів мого благодійного фонду суттєво зменшили допомогу армії.

Механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України, - повністю дискредитований. Санкції тепер не лише інструмент грубого політичного тиску і боротьби з опозицією, як в моєму випадку, але й брудний бізнес.

За гроші їх можуть вводити - навіть без підстав. За гроші можуть не вводити - навіть коли підстави є. За гроші їх можуть зняти, або просто "забути" продовжити. Щонайменше п’ять учасників минулорічного засідання РНБО - фігуранти корупційних розслідувань НАБУ", - пояснив п'ятий президент.

Також, за словами Порошенка, за рік влада не змогла назвати жодного факту, що обґрунтував би ці санкції.

"Останні місяці показали ще один мотив. Чим більше влада говорить про мир і можливість виборів, тим очевидніше її бажання використати санкції як інструмент усунення опонента.

Тому вони усіма правдами, а головним чином неправдами, затягують єдино можливе правове рішення Верховного суду — санкції незаконні. Чи можуть бути вибори без опозиції в країні, яка претендує на те, щоби стати членом Європейського Союзу — питання риторичне.Вихід є, і він — простий. Президент може навіть не чекаючи рішення Верховного Суду скасувати свій незаконний указ", - підсумував він.

Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

Порошенко Петро (14965) санкції (13165)
+18
От що треба було робити.
12.02.2026 15:59 Відповісти
+17
Ну, тем не менее, Зеля сделает все, чтобы Порох не успел снять санкции до выборов. Он именно на это и рассчитывает - не допустить никого из возможных конкурентов на выборы.
12.02.2026 15:59 Відповісти
+15
зелень завдала шкоди саме ЗСУ в обороні держави
саме завдяки цим "санкціям" значно зменшено (подекуди до нуля) можливість надання ПП необхідної допомоги саме ЗСУ
причетні в курсі
12.02.2026 15:58 Відповісти
ми ж знаємо що вороги України працюють для себе а не для держави
крадуть для себе
піарять себе заради себе
12.02.2026 15:58 Відповісти
От що треба було робити.
12.02.2026 15:59 Відповісти
Не помогло бы. Идиоты на то и идиоты, чтобы переть с упорством идиотов.
12.02.2026 16:00 Відповісти
Не погоджуюсь. Порошенко дуже шанобливо ставився до українців. А треба було як вітьок янукович і зебіл кнутом їх ганяти і інколи пряника давати, був би найлюбімиший
12.02.2026 16:04 Відповісти
ПП на таке не пішов би ніколи
не така у нього природа та натура
12.02.2026 16:05 Відповісти
заради держави міг би і піти
скільки би життів зберіг
12.02.2026 16:07 Відповісти
Погоджуюсь! Одна з його помилок - дозвіл існувати опозиційним телеканалам та іншій нечисті. Їх варто було заткнути хоч трохи. Але Порошенко боявся Європи, адже це наступ на свободу слова, а ми ж тільки отримали безвіз.
Ну от тоді мосуйчучки, шарії, рабіновичі та ін і отримали свій шанс і скористались ним наповну.
12.02.2026 17:02 Відповісти
Санкції підривають обороноздатність держави і міжнародну репутацію України!
12.02.2026 16:00 Відповісти
Не думаю, що незаконні санкції підірвали авторитет Петра Порошенка на міжнародній арені! А ось авторитет країни через нікчемного паяца, який рубонув себе серпом по перепелиним яйцям, дуже постраждав!
"Не думаю, що незаконні санкції підірвали авторитет Петра Порошенка на міжнародній арені!"

дальше заголовка прочитать не?
Щодо того, що запровадженні санкції проти Порошенка завдали удару по українській демократії - це правда.
Те, що механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України до яких не може дістатись українська юстиція (до речі, створений самим Порошенком), зараз повністю дискредитований Зеленським - це також правда.
Те, що за гроші у Зеленського маніпулюють санкціями РНБО - це вже доведено Березою і Ваганяном.

А те, що ці санкції вдарили по репутації Порошенка - не повна правда, навіть так: неточність (особливо з врахуванням вересневої ухвали міжнародного суду ЄСПЛ з приводу "справи Порошенка"). Ці санкції скоріше вдарили по міжнародному та внутрішньому рейтингу самого Зеленського
12.02.2026 16:06 Відповісти
Так там і написано, що репутації країни, а не самого Порошенка. Що цілком правда
12.02.2026 17:31 Відповісти
а я говорив щодо "репутації Зе".
12.02.2026 18:24 Відповісти
прерасний приклад висеру щойнозарядженого подлякового бота. І навіть неважливо, що це висер з "запасного" логіну, якраз під деактив, згідно правил форуму.
12.02.2026 16:11 Відповісти
Вибачте, яке саме правило нарушене? (Щоб не повторити автора).
12.02.2026 19:26 Відповісти
і в тебе, видать, "запасний логін".
12.02.2026 19:59 Відповісти
https://t.me/sam_svit/10378 Світлана Самарська:
Рівно рік тому здійснилася мрія ̷і̷д̷і̷о̷т̷а̷ президента - він підписав санкції проти Порошенка.
Цей ниций вчинок, який не мав під собою жодної підстави, ні з точки зору права, ні з точки зору здорового глузду, підписант пояснив у своїй неповторній манері - промовою, схожою на вінегрет, який хтось виблював, і вилупленими очима:
- Виводилися мільярди, мільярди, через фонди, фонди;,співпраця з сепаратистами - ви будете в шоці, коли дізнаєтесь!
Чи не вперше за сім років Зеленський сказав правду. Тільки-от не про Порошенка. А про себе і про свою зрадницько-корупційну кліку, яка виводить мільярди зі стікаючої і кpoвʼю країни чи не щодня. Краде на армії, на цивільних, на живих і на загиблих.
Ну, і свята справа для кліки Зеленського - «двушечка на маскву». На маскву! Яка нас вбuвaє щодня. В принципі, все логічно. Якщо взяти до уваги, хто при владі. І для чого.
Жодного факту проти Порошенка, жодного злочину, жодного правопорушення «стовідсотково свої люди» Зеленського не знайшли. І не знайдуть. У той час як криваве мародерство і державна зрада зеленої кліки буквально на поверхні.
Я не гадалка, не провидиця, не вся та, типу, містична наволоч, якою оточили себе ці вcpaті небожителі. Але є якесь передчуття: завершення його персональної історії буде незабутнім.
12.02.2026 16:16 Відповісти
Справді розумію це як повний абсурд і провал політики Зенелоха. Тепер ці нападки на п'ятого президента можуть лише підвищити його популярність - як громадянина, який відчув на собі безжальний і несправедливий тиск з боку влади Зю.
12.02.2026 16:17 Відповісти
https://t.me/rozumaha/27924 Євген Магда, політтехнолог:
Рівно рік тому на Петра Порошенка накладено незаконні санкції, які стали відображенням політичних страхів https://t.me/s/rozumaha?q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%9A%D0%A0 #Найвеличнішого_УКР.
Процес у Верховному Суді щодо їх скасування влада затягує за межами пристойності.
Тим часом Порошенко продовжує допомагати Силам Оборони України...
12.02.2026 16:26 Відповісти
Угода між Зеленським і Порошенком:
1. Зеленський знімає усі санкції з Порошенка і зобов'язується не застосовувати їх надалі.
2. Порошенко зобов'язується використовувати повернуте і розморожене майно і кошти на власний розсуд лише за умови не згадування про це та про себе у ЗМІ.
12.02.2026 16:28 Відповісти
Не підходить п.№2.
Бо Порошенко подвоює донати на ГО "справа Громад", і постійно закликає народ донатити саме на цю громадську організацію, яка збирає не лише гроші, не лише витратні матеріали (в т.ч. автотехніку) для ЗСУ, а й самостійно виготовляє потрібну для ЗСУ продкуцію.
І тому для Порошенка важливий такий піар. Він тягне за собою прихильників.

До речі, на цьому тижня я задонатив на ГО "Справа Громад" оту "зимову тисячу - окрім свого щомісячного традиційного внеску.
І закликаю це зробити і вас:
Для донатів на ГО "справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО: https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
🌐 USDT (TRC20) - TNNrvJhVJsXZyaMXTPBJM8S4vbbG1MD4tK
🌎 Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/
12.02.2026 16:39 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12385 Ростислав Павленко, нардеп:
Рік тому уряд склепав, РНБО голоснув за породні папірці, а Володимир Зеленський підписав указ із фактолоігчними помилками, який було заднім числом «виправлено» - тобто, сфальшовано - незаконні «санкції» проти Петра Порошенка.
Зеленський каже, що «вперше чує» про оголошення виборів. Лукавить, бо рік тому він дав виборам старт. Точніше, «виборам».
Бо переобрання влади шляхом відсторонення опонентів, зачистки інформаційного простору, репресій проти усіх незгодних,- це не вибори. Це фарс.
Звісно, фарс - це улюблений жанр «квартальної» влади. Але за сім років на посадах вже пора навчитись не лише кривлятись, обіцяти і брехати - але і відповідати.
Бо надто дорого обходяться невігластво і корупція влади країні.
Провал підготовки до повномасштабного вторгнення - попри попередження і в Україні, в від партнерів, попри заклики посилювати армію, можливості ракетних ударів відплати і фортифікації на очевидних нарямках наступу.
Провал підготовки до обстрілів в умовах суворої зими - попри ранні попередження синоптиків про важкі умови, а розвідки - про накопичені ворогом арсенали і постійне удосконалення терористичної тактики.
Провал переговорів - попри постійні заклики залучати парламентську дипломатію, професіоналів, авторитетних для партнерів діячів.
На тлі цих провалів, кожен з яких мав би вести до політичного небуття для «кварталівців» і тривалих вʼязничних термінів для безпосередніх винуватців, - лунають нові обіцянки, нові побрехеньки і нові погрози (не стільки ворогу, а всім незгодним з божевіллям, яке творить влада).
Сьогодні і «слуги» побили антирекорд. Не прийшли на роботу, зробивши неможливим прийняття жодного рішення. Підвищення зарплат у дитсадках, ратифікація угод про допомогу Україні… «слугам» не цікаві.
Це після чергового нальоту рашистів, убивання балістикою ТЕЦ, після жертв і руйнувань.
Серіал «Слуга народу» багато в чому став пророчим. І зокрема, у фактичному знищенні парламенту президентом. Не розстрілом з трибуни - а корупційними схемами, дурними забаганками і тотальним знеціненням.
Але сценаристам «квартальної» влади варто згадати, що вони ж «запрограмували» і відповідальність за накоєне. Закликати схаменутись, певне, марно.
Готуємось до турбулентності.
12.02.2026 16:31 Відповісти
