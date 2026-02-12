Запроваджені проти мене санкції завдали шкоди міжнародній репутації, - Порошенко

Петро Порошенко вважає, що санкції, запроваджені проти нього минулого року, послабили Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності.

Подробиці

"Якщо хтось вважає, що антиконституційні та незаконні санкції, запроваджені рівно рік тому, були ударом по мені особисто - той помиляється. Це був удар по демократії. Кричуще зловживання тими повноваженнями, які влада отримала в умовах воєнного стану. Дії, які не мали нічого спільного із захистом і обороною держави", - наголосив він.

Порошенко вважає, що цими санкціями було підірвано внутрішню єдність.

"Завдано шкоди міжнародній репутації. Завдано удару по обороноздатності: незаконні обмеження проти підприємств-донорів мого благодійного фонду суттєво зменшили допомогу армії.

Механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України, - повністю дискредитований. Санкції тепер не лише інструмент грубого політичного тиску і боротьби з опозицією, як в моєму випадку, але й брудний бізнес.

За гроші їх можуть вводити - навіть без підстав. За гроші можуть не вводити - навіть коли підстави є. За гроші їх можуть зняти, або просто "забути" продовжити. Щонайменше п’ять учасників минулорічного засідання РНБО - фігуранти корупційних розслідувань НАБУ", - пояснив п'ятий президент.

Також, за словами Порошенка, за рік влада не змогла назвати жодного факту, що обґрунтував би ці санкції.

"Останні місяці показали ще один мотив. Чим більше влада говорить про мир і можливість виборів, тим очевидніше її бажання використати санкції як інструмент усунення опонента.

Тому вони усіма правдами, а головним чином неправдами, затягують єдино можливе правове рішення Верховного суду — санкції незаконні. Чи можуть бути вибори без опозиції в країні, яка претендує на те, щоби стати членом Європейського Союзу — питання риторичне.Вихід є, і він — простий. Президент може навіть не чекаючи рішення Верховного Суду скасувати свій незаконний указ", - підсумував він.

Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

