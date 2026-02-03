Зеленський, Порошенко та Кучма згадуються у "файлах Епштейна": натяків на злочини немає

У так званих "файлах Епштейна" десятки разів згадуються українські політики. Проте там вони фігурують виключно як предмети політичних дискусій або ж у новинних розсилках.

Про це пише ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

Хто з українських політиків згадується в документах?

Так, у "файлах Епштейна" згадуються Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Андрій Деркач, Віталій Кличко.

Водночас там немає звинувачень або натяків на їх співучасть у злочинах.

Зеленський

У "файлах" чинний президент згадується щонайменше 24 рази. Переважно йдеться про заголовки новин та згадки у статтях, що надходили на пошту співробітникам ФБР.

Видання Kyiv Independent пише, що у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.

"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у листі Епштейна.

Порошенко

Ім'я п'ятого президента Петра Порошенка згадуться 25 разів. Найчастіше це також згадки у новинах та публікаціях.

Проте в одному з файлів - EFTA01616451 - присутнє листування Епштейна з невказаним співрозмовником від 23 квітня 2019 року. У ньому Епштейн запитує, що той думає про президентські вибори в Україні. Адресат відповів, що "росіяни ненавидять Порошенка", тому "це могло б допомогти вирішити конфлікт".

Журналісти зазначали, що Епштейн тоді переписувався з міністром закордонних справ Словаччини Мірославом Лайчаком.

"Але я не маю уявлення, чи здатний він (Зеленський) керувати країною", - зазначив міністр.

Кучма

Другого президента Леоніда Кучму згадують в документах тричі.

Зокрема там згадується про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та "касетний скандал" в автобіографії американського юриста Алана Дершовіца, який консультував Кучму.

"За твердженнями, розмови були записані на невеликий цифровий диктофон Toshiba, захований під диваном у президентському кабінеті. Голос на записі безпомилково належав президенту Кучмі, а слова — якщо він справді їх вимовив — були викривальними та компрометуючими. Мій брат і я були залучені колишнім моїм студентом Дагом Шоеном, блискучим політичним стратегом, який консультував родину президента.

Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису, а також інших правових і фактичних питань... Президент Кучма одразу сказав мені, що хоча голос на цьому "залізному доказі" належить йому, це не його слова — принаймні не в тій послідовності, в якій вони подані в транскрипті. Я прослухав запис, але не зміг багато що зрозуміти, оскільки слова були російською і їх було важко розчути", - зазначається там.

Вілкул

Також у "файлах" згадується чинний голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. В одному з листів невідомий відправник у 2016 році просить Епштейна роздобути для Вілкула запрошення на інавгурацію Трампа.

"Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею - вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) - і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними. Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками", - йшлось у повідомленні Епштейну.

У 2017 році Вілкул заявляв, що відвідував заходи у США "за запрошенням партнерів".

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

30 січня 2026 року Мін'юст США оприлюднив 3 млн сторінок документів, пов'язаних із Епштейном.

