Зеленський, Порошенко та Кучма згадуються у "файлах Епштейна": натяків на злочини немає
У так званих "файлах Епштейна" десятки разів згадуються українські політики. Проте там вони фігурують виключно як предмети політичних дискусій або ж у новинних розсилках.
Про це пише ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
Хто з українських політиків згадується в документах?
Так, у "файлах Епштейна" згадуються Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Андрій Деркач, Віталій Кличко.
Водночас там немає звинувачень або натяків на їх співучасть у злочинах.
Зеленський
У "файлах" чинний президент згадується щонайменше 24 рази. Переважно йдеться про заголовки новин та згадки у статтях, що надходили на пошту співробітникам ФБР.
Видання Kyiv Independent пише, що у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.
"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у листі Епштейна.
Порошенко
Ім'я п'ятого президента Петра Порошенка згадуться 25 разів. Найчастіше це також згадки у новинах та публікаціях.
Проте в одному з файлів - EFTA01616451 - присутнє листування Епштейна з невказаним співрозмовником від 23 квітня 2019 року. У ньому Епштейн запитує, що той думає про президентські вибори в Україні. Адресат відповів, що "росіяни ненавидять Порошенка", тому "це могло б допомогти вирішити конфлікт".
Журналісти зазначали, що Епштейн тоді переписувався з міністром закордонних справ Словаччини Мірославом Лайчаком.
"Але я не маю уявлення, чи здатний він (Зеленський) керувати країною", - зазначив міністр.
Кучма
Другого президента Леоніда Кучму згадують в документах тричі.
Зокрема там згадується про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та "касетний скандал" в автобіографії американського юриста Алана Дершовіца, який консультував Кучму.
"За твердженнями, розмови були записані на невеликий цифровий диктофон Toshiba, захований під диваном у президентському кабінеті. Голос на записі безпомилково належав президенту Кучмі, а слова — якщо він справді їх вимовив — були викривальними та компрометуючими. Мій брат і я були залучені колишнім моїм студентом Дагом Шоеном, блискучим політичним стратегом, який консультував родину президента.
Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису, а також інших правових і фактичних питань... Президент Кучма одразу сказав мені, що хоча голос на цьому "залізному доказі" належить йому, це не його слова — принаймні не в тій послідовності, в якій вони подані в транскрипті. Я прослухав запис, але не зміг багато що зрозуміти, оскільки слова були російською і їх було важко розчути", - зазначається там.
Вілкул
Також у "файлах" згадується чинний голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. В одному з листів невідомий відправник у 2016 році просить Епштейна роздобути для Вілкула запрошення на інавгурацію Трампа.
"Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею - вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) - і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними. Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками", - йшлось у повідомленні Епштейну.
У 2017 році Вілкул заявляв, що відвідував заходи у США "за запрошенням партнерів".
Справа Джефрі Епштейна — що відомо
- 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
- Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
- 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.
- 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.
- 30 січня 2026 року Мін'юст США оприлюднив 3 млн сторінок документів, пов'язаних із Епштейном.
тому потрібен був лидор якій хоче миру і готовий встати на коліна перед ху*лом
Треба раніше його було на острів запрошувати, разом із усім Кварталом-95!
От і думайте..