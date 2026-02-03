Зеленський, Порошенко та Кучма згадуються у "файлах Епштейна": натяків на злочини немає

Хто з українських політиків згадується у файлах Епштейна?

У так званих "файлах Епштейна" десятки разів згадуються українські політики. Проте там вони фігурують виключно як предмети політичних дискусій або ж у новинних розсилках.

Хто з українських політиків згадується в документах?

Так, у "файлах Епштейна" згадуються Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Андрій Деркач, Віталій Кличко.

Водночас там немає звинувачень або натяків на їх співучасть у злочинах.

Зеленський

У "файлах" чинний президент згадується щонайменше 24 рази. Переважно йдеться про заголовки новин та згадки у статтях, що надходили на пошту співробітникам ФБР.

Видання Kyiv Independent пише, що у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.

"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у листі Епштейна.

Порошенко

Ім'я п'ятого президента Петра Порошенка згадуться 25 разів. Найчастіше це також згадки у новинах та публікаціях.

Проте в одному з файлів - EFTA01616451 - присутнє листування Епштейна з невказаним співрозмовником від 23 квітня 2019 року. У ньому Епштейн запитує, що той думає про президентські вибори в Україні. Адресат відповів, що "росіяни ненавидять Порошенка", тому "це могло б допомогти вирішити конфлікт".

Журналісти зазначали, що Епштейн тоді переписувався з міністром закордонних справ Словаччини Мірославом Лайчаком.

"Але я не маю уявлення, чи здатний він (Зеленський) керувати країною", - зазначив міністр.

Кучма

Другого президента Леоніда Кучму згадують в документах тричі.

Зокрема там згадується про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та "касетний скандал" в автобіографії американського юриста Алана Дершовіца, який консультував Кучму.

"За твердженнями, розмови були записані на невеликий цифровий диктофон Toshiba, захований під диваном у президентському кабінеті. Голос на записі безпомилково належав президенту Кучмі, а слова — якщо він справді їх вимовив — були викривальними та компрометуючими. Мій брат і я були залучені колишнім моїм студентом Дагом Шоеном, блискучим політичним стратегом, який консультував родину президента.

Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису, а також інших правових і фактичних питань... Президент Кучма одразу сказав мені, що хоча голос на цьому "залізному доказі" належить йому, це не його слова — принаймні не в тій послідовності, в якій вони подані в транскрипті. Я прослухав запис, але не зміг багато що зрозуміти, оскільки слова були російською і їх було важко розчути", - зазначається там.

Вілкул

Також у "файлах" згадується чинний голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. В одному з листів невідомий відправник у 2016 році просить Епштейна роздобути для Вілкула запрошення на інавгурацію Трампа.

"Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею - вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) - і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними. Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками", - йшлось у повідомленні Епштейну.

У 2017 році Вілкул заявляв, що відвідував заходи у США "за запрошенням партнерів".

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні з яких звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.
  • 30 січня 2026 року Мін'юст США оприлюднив 3 млн сторінок документів, пов'язаних із Епштейном.

Вілкул Олександр Зеленський Володимир Кучма Леонід Порошенко Петро США
Хаха. Навіть в файлах епштейна сумнівались в здатності зелі керувати країною. А в нас не сумнівались. Обрали з величезним відривом.
хто зна на якому мизикальному інструменті "найвеличніший лідер сучсності" там музицирував... піаніно чи флейті...
у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.
"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у листі Епштейна.

Епштейн запитує, що той думає про президентські вибори в Україні. Адресат відповів, що "росіяни ненавидять Порошенка.", тому "це могло б допомогти вирішити конфлікт".
"Але я не маю уявлення, чи здатний він (Зеленський) керувати країною", - зазначив міністр.
Ай Зєля! Ай молодець! Зараз десь тихо плачуть в обнімку Мєндєль і "скумбрія по 8 грн"...
З.І. такими темпами хоч би там згадок про Зеленого Змія не було. А то якось невдобно вийде.
Ну сталевий лев ясно - музицирував в сауні, а інші що робили?
хто зна на якому мизикальному інструменті "найвеличніший лідер сучсності" там музицирував... піаніно чи флейті...
🤡 мудило потворне ,про* бав таку красу - Україну ,за доріжку на склі ...шоб ви су* и зелені слуги ,всі гавкнулися ,як можно скоріше !!! ...
Як тій казці по бороді текло і в рот попало.
а тепер живемо з надривом
Половина з 73% живуть в Європі.
зєля згадується під кодовою кличкою моніка?
Там згадки в цих документах про Оман є?
Я в своїх балачках за чаркою з друзями кого тільки не згадував.
Тоді, виходить, що https://t.me/sam_svit/10263 ця згадка про Порошенка в "архівах Епштейна" - фейк. Який, скоріш за все, згенерований плодляком чи його підручними.
Тю, а що, одразу не зрозуміло, що фейк? Бо настільки тупу брехню тільки зекацапи можуть вигадати.
Я просто попрошу зайти на фесбучну ссиль, яку навела пані Світлана, і там побачите всю кунсткамеру зелених ідіотів, які не сумнівались, що то не фейк...
Та я одразу подивився. Це ж не вперше, у ФБ іноді така ж х..ня вилізає - в коментах такий пандемоніум, що цілому випуску медінститута по псіхіатрії вистачить дипломні роботи писати
Адресат відповів, що "росіяни ненавидять Порошенка", тому "це могло б допомогти вирішити конфлікт

тому потрібен був лидор якій хоче миру і готовий встати на коліна перед ху*лом
Ага, Епштейн - тормоз, в 2019 вже пізно було починати стежити за Зеленським - його вже обрали!
Треба раніше його було на острів запрошувати, разом із усім Кварталом-95!
Хух... Ну слава Богу. А то я вже хтів по самогонку йти...
Такий бред могло состряпати тікі кгб-фсб.Навіщо воно було Кучмі.Коли він був молодим комсомольцем то наврядчи він міг виїхати за кордон без дозволу кгб, бо не той масштаб.Порошенко так міг пересикатись з випадково,так як коорпорація "Рошен" не тіки повністю його,але ще є акціонери з "заходу".ЗЕ-це повний треш.Кишенькова лялька навіть і незнав про цього урода-епштейна.Як що у нього і були повії,то це були місцеві,коли віін був на гостролях з своїм кварталом.
Будапештський мимо рандум.
Кучму Клінтон напевно "згадував" у зв'язку з будапештським мимо рандумом.
От і думайте..
Та в них і без файлів на лобі написано - тюрма плаче.
