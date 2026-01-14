Трамп вилаяв та показав середній палець працівнику Ford, який назвав його "захисником педофілів". ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова одного з працівників заводу Ford, який назвав його "захисником педофілів".

Відео оприлюднило видання TMZ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Під час візиту на завод Ford у Мічигані один із працівників вигукнув президенту США "Захисник педофілів!".

Журналісти припускали, що ймовірно йшлося про зв'язок Трампа із педофілом Джеффрі Епштейном, якого раніше засудили, після чого той покінчив із життям.

У відповідь лідер США, ймовірно, сказав: "Йди до біса", показавши середній палець.

Реакція заводу

Речник Ford, коментуючи ситуацію, сказав: "Одна з наших основних цінностей - повага, і ми не схвалюємо, коли хтось говорить щось недоречне. Коли таке трапляється, у нас є процедура для розв'язання цього питання, але ми не вдаємося до конкретних кадрових рішень".

Що кажуть у Білому домі?

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг зазначив: "Божевільний у нападі люті шалено кричав лайку, і президент дав відповідну та однозначну відповідь".

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

