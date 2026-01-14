Трамп вилаяв та показав середній палець працівнику Ford, який назвав його "захисником педофілів". ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова одного з працівників заводу Ford, який назвав його "захисником педофілів".
Відео оприлюднило видання TMZ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Під час візиту на завод Ford у Мічигані один із працівників вигукнув президенту США "Захисник педофілів!".
Журналісти припускали, що ймовірно йшлося про зв'язок Трампа із педофілом Джеффрі Епштейном, якого раніше засудили, після чого той покінчив із життям.
У відповідь лідер США, ймовірно, сказав: "Йди до біса", показавши середній палець.
Реакція заводу
Речник Ford, коментуючи ситуацію, сказав: "Одна з наших основних цінностей - повага, і ми не схвалюємо, коли хтось говорить щось недоречне. Коли таке трапляється, у нас є процедура для розв'язання цього питання, але ми не вдаємося до конкретних кадрових рішень".
Що кажуть у Білому домі?
Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг зазначив: "Божевільний у нападі люті шалено кричав лайку, і президент дав відповідну та однозначну відповідь".
Справа Джефрі Епштейна — що відомо
- 18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
- Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
- 12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
Хто ж це його обрав в президенти?
Як і у нас. Чи наш не злочинечь?
Буквально - в молодості ухилився від служби в армії. при тому що починав навчання у військовому коледжі, чи щось таке.
"Божевільний (???) у нападі люті (???) шалено (???) кричав лайку (???)..."
президент-міліардер і простий робітник в дискусії можуть обмінятись різними поглядами на внутрішньополітичні питання.
Він там бабла нарубав більше, ніж просрав батькової спадщини за роки бізнесування.
То куди йому були йти з-під софітів шоубізу, як не в президенти.
А хіба з українським молодим шоуменом ідіотом було не так?
Чому ж рудий Донні не дослуховується до думки свого електорату? Там ж вибори парламентські на носі...
Але коли воно поперлося у Президенти, або його хтось надоумив, я був у шоці і гніві.
А коли зелені СН тотально перемогли ... жах ...
якби зеленому чму в очі якась людина сказала б що він винен в тотальному провалі підготовки до війни, через що загинули сотні тисяч людей, то мабуть ця людина сиділа б вже по статті "зрада".
Навіть нашому клоуну тоді вистачило розуму не тикати у відповідь.
Так що це не демократія а ідіократія з головним дегенератом на чолі.
Трамп зламав усі президентські шаблони в Америці. Такого уйопка в білому картковому будинку ще не було.
він жер шашликі коли буряти, якути і кацапня нищіла Бучю, Ірпень і Гостомель.
саме тим під чяс війни і повинен займатися президент!