Трамп вилаяв та показав середній палець працівнику Ford, який назвав його "захисником педофілів". ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова одного з працівників заводу Ford, який назвав його "захисником педофілів". 

Відео оприлюднило видання TMZ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Під час візиту на завод Ford у Мічигані один із працівників вигукнув президенту США "Захисник педофілів!".

Журналісти припускали, що ймовірно йшлося про зв'язок Трампа із педофілом Джеффрі Епштейном, якого раніше засудили, після чого той покінчив із життям.

У відповідь лідер США, ймовірно, сказав: "Йди до біса", показавши середній палець.

Реакція заводу

Речник Ford, коментуючи ситуацію, сказав: "Одна з наших основних цінностей - повага, і ми не схвалюємо, коли хтось говорить щось недоречне. Коли таке трапляється, у нас є процедура для розв'язання цього питання, але ми не вдаємося до конкретних кадрових рішень".

Що кажуть у Білому домі?

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг зазначив: "Божевільний у нападі люті шалено кричав лайку, і президент дав відповідну та однозначну відповідь".

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

США Трамп Дональд
+28
Рівень президента США, тому що.
14.01.2026 08:49 Відповісти
+28
А шо, наше бидло краше?
14.01.2026 09:22 Відповісти
+21
Трамп-- злочинець і самодур. І в своєму президенстві він знайшов спасіння від тюрми. І всі це розуміють, і ніхто з цим нічого не може зробити. Поки що.
14.01.2026 09:25 Відповісти
Рівень президента США, тому що.
14.01.2026 08:49 Відповісти
14.01.2026 08:56 Відповісти
А шо, наше бидло краше?
14.01.2026 09:22 Відповісти
дон і карлик...
14.01.2026 09:30 Відповісти
Че та Чертилло

14.01.2026 11:17 Відповісти
Трамп-- злочинець і самодур. І в своєму президенстві він знайшов спасіння від тюрми. І всі це розуміють, і ніхто з цим нічого не може зробити. Поки що.
14.01.2026 09:25 Відповісти
Ай яй яй яй, а хто ж це наробив?
Хто ж це його обрав в президенти?
Як і у нас. Чи наш не злочинечь?
14.01.2026 09:39 Відповісти
Мало того, Трумп ще й ухилянт.
Буквально - в молодості ухилився від служби в армії. при тому що починав навчання у військовому коледжі, чи щось таке.
14.01.2026 11:12 Відповісти
плоскостопіє у чувака. Не гнобіть інваліда.
14.01.2026 20:21 Відповісти
коментар Білого дому просто шикарний:

"Божевільний (???) у нападі люті (???) шалено (???) кричав лайку (???)..."

.
14.01.2026 11:16 Відповісти
це ж про трампиню? ))
14.01.2026 11:27 Відповісти
в Америці таки демократія Є !

президент-міліардер і простий робітник в дискусії можуть обмінятись різними поглядами на внутрішньополітичні питання.

.
14.01.2026 11:23 Відповісти
Клоун ёп Та...
14.01.2026 08:50 Відповісти
Старість цей дід зустрічав надцять років у ШОУБІЗНЕСІ на FOX ...
Він там бабла нарубав більше, ніж просрав батькової спадщини за роки бізнесування.
То куди йому були йти з-під софітів шоубізу, як не в президенти.

А хіба з українським молодим шоуменом ідіотом було не так?
14.01.2026 08:56 Відповісти
Наталья, как вам в Америке живётся?
14.01.2026 09:05 Відповісти
без обстрелов ракетами и шахедами и без отключения электричества ?

плохо наверно
14.01.2026 09:10 Відповісти
ну ми хоч не боти ригозедебіли , котрі один одного плюсують
14.01.2026 09:37 Відповісти
В мене поряд по обидва боки сусідки з плакатами підтримки України з батьком інвалідом - ветераном. Це якщо коротко про тих хто поряд...
14.01.2026 09:12 Відповісти
За плакати підтримки - дякуємо. Але, якщо їх не бачать в Білому домі, то Руда персона на них і не зважає.
14.01.2026 09:28 Відповісти
От знаєте, чимало республіканців ж вивішують українські прапори і досі. І опитування також підтверджують підтримку.
Чому ж рудий Донні не дослуховується до думки свого електорату? Там ж вибори парламентські на носі...
14.01.2026 09:33 Відповісти
Тому що питания Украlни для них на останньому мiстi
14.01.2026 15:27 Відповісти
Родичі теж десь там у Америках. Сидять і не висовуються, як і ви. Бо заїхали наче офіційно, але залишились по-хитрому. Ну і дітей народили.
14.01.2026 11:15 Відповісти
Наталья, Вы наверное хороший человек. Но только знаете дело вот в чём... Страдать из Америки за Украину-лучше не страдайте. Мы уже сами как-нибудь.
14.01.2026 11:48 Відповісти
Ні, пані Галю Боброва. Україна тут, де на неї валиться кожен день шквал шахедів і ракет. Україна тут, де вона замерзає, де сидить без світла, де ночує в метро. В Америці Канаді і Британії України нема. Не треба лукавити і обманювати себе і інших.
14.01.2026 13:36 Відповісти
Ось такі і вивішують плакати 😁
14.01.2026 18:07 Відповісти
а більше Вам скотиняки з ботоферми вже розказали - з окопів
14.01.2026 09:13 Відповісти
Додам ще - ніколи не забуду сліз сорому за українців , спочатку коли у січні 2019го поверталася з гостей сюди , а Україна бродила-бурлила чекала на зеленського. А потім коли він переміг ...
14.01.2026 09:23 Відповісти
Як до артиста і шоумена до Зеленського я відносився нормально.
Але коли воно поперлося у Президенти, або його хтось надоумив, я був у шоці і гніві.
А коли зелені СН тотально перемогли ... жах ...
14.01.2026 11:18 Відповісти
саме тому він успішний шоумен бо ідіот. наріт блаженних любить.
14.01.2026 11:30 Відповісти
та то той працівник форду за дружбана донні ***** мав на увазі
14.01.2026 08:51 Відповісти
мінімум двох пєдіків, ***** та епщтейна ))
14.01.2026 08:51 Відповісти
Другий працівник : в мене два питання, чому ви захищаєте педофілів, і де подівся Джонні ??!
14.01.2026 08:55 Відповісти
Попався б ти мені в руки 40 рочків назад я б тобі показав педофіла - Трамп
14.01.2026 08:57 Відповісти
Лікуйся
14.01.2026 09:23 Відповісти
у них свобода слова. один назвав іншого педофілолюбом, інший показав фак. норм.

якби зеленому чму в очі якась людина сказала б що він винен в тотальному провалі підготовки до війни, через що загинули сотні тисяч людей, то мабуть ця людина сиділа б вже по статті "зрада".
14.01.2026 08:57 Відповісти
при Кучмі не так було ? що сталося з Гонгадзе ?
14.01.2026 09:12 Відповісти
іноді журналістів вбивають. в будь якій країні світу.
14.01.2026 09:15 Відповісти
точно ! іноді на замовлення президента .
14.01.2026 09:19 Відповісти
іноді так, іноді ні.
14.01.2026 09:22 Відповісти
я з України і логічно що я пишу про свого президента і порівнюю інших президентів з нашим. тобі цього не зрозуміти
14.01.2026 09:26 Відповісти
Речник Ford, коментуючи ситуацію, сказав: "Коли таке трапляється, у нас є процедура для розв'язання цього питання, але ми не вдаємося до конкретних кадрових рішень".
14.01.2026 09:35 Відповісти
Та ні чого б не сталося, багато кто так говорить. А того американського співробітника, доречі, звільнили. Ось така зараз «демократія» в США при трамбоні.
14.01.2026 10:32 Відповісти
два пєдофіла ***** і рудий доні у запалі пристрасті, смокчуть один одному та трамбують какашку.
14.01.2026 08:59 Відповісти
Демократия в чистом виде,может и в одной бедной европейской стране кто нибудь,когда нибудь назовет шашлычника шашлычником
14.01.2026 09:04 Відповісти
Йому самому фак тикали в парламенті і шо?
Навіть нашому клоуну тоді вистачило розуму не тикати у відповідь.

Так що це не демократія а ідіократія з головним дегенератом на чолі.
14.01.2026 11:33 Відповісти
навіщо ти задорнова викопав?
14.01.2026 09:08 Відповісти
це ти про себе, номерний ноунейм з-під ВПН?
14.01.2026 09:28 Відповісти
Божевільний не той, хто кричав, а той, хто середній палець показував.
Трамп зламав усі президентські шаблони в Америці. Такого уйопка в білому картковому будинку ще не було.
14.01.2026 09:08 Відповісти
це в нас вже норм - починаю звикати до биковні...
14.01.2026 09:16 Відповісти
хто щє не впевнений, шо доня їбанутий?
в них будете чяс впевненитися...
14.01.2026 09:20 Відповісти
ви такі цей фак заслугували...
14.01.2026 09:28 Відповісти
Зе-виродок,та погибель України!
14.01.2026 09:57 Відповісти
піндосія заслужила свого трампа!
весь світ дрочерів на піндосію, заслужив трампа!
тож, чи бентежить мене гренландія?
аж ніяк!
бо це наслідки, причини зовсім у іншому!
сто років правління соціалістів популістів. п'ятдесят років впровадження ідей збочених невігласів лєваків толерастів.
14.01.2026 09:17 Відповісти
в який туалет ходиш? для воно чи для безстатевих?
ааа....
ти товста страшна фемка карен, що моє тіло моє діло, стоїть на колінах перед неграми.
і звісно, ти єдиний вихід для популяції хомо сапієнс.
хапай картонку та бігом на центральну площу тикати всім голі відвислі цицьки.
14.01.2026 09:37 Відповісти
при цьому дуже ймовірно шо той робітник - суворий мага-активіст і бувший дрочер трумпа, шо досхочу обжерся теоріями змов (а може й не таких вже змов) про педофільські еліти.
14.01.2026 09:23 Відповісти
дуже ймовірно, шо ти настільки тупий, шо навіть не здатен зрозуміти прочитане.
14.01.2026 09:40 Відповісти
І в чому він не правий ? А трампу бажаю частіше зустрічати таких людей
14.01.2026 09:25 Відповісти
дивіться яке ВОНО агресівне ??!!!((( трамп - ДОВБОЙОБ !!!(((
14.01.2026 09:28 Відповісти
он такой же педофил как и ххххло !!!(((
14.01.2026 09:29 Відповісти
якщо, боронь Боже, рудий спроможиться виграти чергові вибори знову, наступним законом буде заборона балотуватися не посаду президента непедофілам!...
14.01.2026 09:38 Відповісти
не відволиклне нікого Боже - буде доня
14.01.2026 09:47 Відповісти
буба класний!
він жер шашликі коли буряти, якути і кацапня нищіла Бучю, Ірпень і Гостомель.
саме тим під чяс війни і повинен займатися президент!
14.01.2026 09:44 Відповісти
це усе його дочка ? фото так-собі ...
14.01.2026 11:23 Відповісти
Виглядає так ніби Дональду немає різниці дочка то чи не дочка.
14.01.2026 11:41 Відповісти
Чудово, просто чудово. Нехай більше буде таких випадків, нехай він і далі закопуе свою репутацію перед в борами восени.
14.01.2026 09:56 Відповісти
Краще б станцював під музичку пі#арської групи,руде лайно.
14.01.2026 10:10 Відповісти
Нє ну як на рудого довбо..я, то ще була адекватна відповідь
14.01.2026 10:12 Відповісти
Західна еліта виявилася педофілами. І ніхто не виходить на вулиці з вимогою покарання когось або хоча з вимогою перестати приховувати свої злочини. Епштейн задушений у в'язниці як Навальний. Геть кліку педофілів?
14.01.2026 10:44 Відповісти
а наше чудіще зробило б по другому
14.01.2026 10:47 Відповісти
Висловлюю глибоке занепокоєння. Важаю, що агресія трампа є недоречною. Обом сторонам потрібно у дипломатичній формі вирішити це питання. Трампу потрібно погодитись на умови нігєра, оскільки у нього не має карт, тому йому доведеться погодитись на ці умови і щось віддати.
14.01.2026 10:53 Відповісти
Етично, неетично! Зато просто і практично!
14.01.2026 10:58 Відповісти
Трамп показал свое алиби - размер члена
14.01.2026 11:24 Відповісти
він захищав ще й *************
14.01.2026 11:29 Відповісти
Там на тех плёнках и на том острове половина мировой элиты законтачилась.) Большая часть британского парламента это вообще сборище геев и педофилов. Это уже даже стало британским фольклором множество раз обыграным в комедийных сериалах и фильмах. Элитам просто скучно. Им хочется большего чем позволено простым земноводным. Особенно если есть возможности, ресурсы и нет последствий. Просто отдувается за все тромб. ) Но это тоже не на долго. Поговорят и забудут.
