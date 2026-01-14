Трамп обругал и показал средний палец работнику Ford, который назвал его "защитником педофилов". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова одного из работников завода Ford, который назвал его "защитником педофилов".

Видео обнародовало издание TMZ.

Что известно

Во время визита на завод Ford в Мичигане один из работников выкрикнул президенту США "Защитник педофилов!"

Журналисты предполагали, что, вероятно, речь шла о связи Трампа с педофилом Джеффри Эпштейном, которого ранее осудили, после чего тот покончил с собой.

В ответ лидер США, вероятно, сказал: "Иди к черту", показав средний палец.

Реакция завода

Представитель Ford, комментируя ситуацию, сказал: "Одна из наших основных ценностей - уважение, и мы не одобряем, когда кто-то говорит что-то неуместное. Когда такое происходит, у нас есть процедура для решения этого вопроса, но мы не прибегаем к конкретным кадровым решениям".

Что говорят в Белом доме?

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг отметил: "Сумасшедший в приступе ярости безумно кричал ругательства, и президент дал соответствующий и однозначный ответ".

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

