Трамп пригрозил премьеру Гренландии за намерение остаться с Данией: Я не знаю, кто это, но у него будет большая проблема
Заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о намерении острова и в дальнейшем оставаться в составе союза с Данией может иметь для него серьезные последствия и превратиться в значительную политическую проблему.
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Намерение Трампа
Журналисты задали Трампу вопрос, считает ли он окончательным озвученное Нильсеном утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".
Когда главе Белого дома еще раз повторили, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает".
Также американский лидер анонсировал "большие проблемы" гренландскому политику.
Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не хочет быть частью Соединенных Штатов, поскольку стремится остаться частью Дании и развивать мирное сотрудничество.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
