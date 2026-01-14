РУС
Трамп пригрозил премьеру Гренландии за намерение остаться с Данией: Я не знаю, кто это, но у него будет большая проблема

Гренландия и Трамп

Заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о намерении острова и в дальнейшем оставаться в составе союза с Данией может иметь для него серьезные последствия и превратиться в значительную политическую проблему.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Намерение Трампа

Журналисты задали Трампу вопрос, считает ли он окончательным озвученное Нильсеном утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".

Читайте также: Медведев снова заговорил на языке "референдумов" - на этот раз о Гренландии

Когда главе Белого дома еще раз повторили, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает".

Также американский лидер анонсировал "большие проблемы" гренландскому политику.

Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - подчеркнул глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус: Германия готова усилить безопасность Гренландии

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не хочет быть частью Соединенных Штатов, поскольку стремится остаться частью Дании и развивать мирное сотрудничество.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может развеять опасения США по поводу безопасности Гренландии, - Каллас

