Трамп пригрозил премьеру Гренландии за намерение остаться с Данией: Я не знаю, кто это, но у него будет большая проблема

Заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о намерении острова и в дальнейшем оставаться в составе союза с Данией может иметь для него серьезные последствия и превратиться в значительную политическую проблему.

Намерение Трампа

Журналисты задали Трампу вопрос, считает ли он окончательным озвученное Нильсеном утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".

Когда главе Белого дома еще раз повторили, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает".

Также американский лидер анонсировал "большие проблемы" гренландскому политику.

Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не хочет быть частью Соединенных Штатов, поскольку стремится остаться частью Дании и развивать мирное сотрудничество.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

