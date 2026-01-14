Трамп пригрозив прем’єру Гренландії за намір залишитися з Данією: Я не знаю, хто це, але в нього буде велика проблема

Заява прем’єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена про намір острова й надалі перебувати у складі союзу з Данією може мати для нього серйозні наслідки та перетворитися на значну політичну проблему.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Намір Трампа

Журналісти поставили Трампу запитання, чи вважає він остаточним озвучене Нільсеном твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".

Коли главі Білого дому ще раз повторили, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий" і "нічого про нього не знає".

Також американський лідер анонсував "великі проблеми" гренландському політику.

Ну це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", - наголосив глава Білого дому.

Раніше прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів, оскільки прагне залишитися частиною Данії та розвивати мирне співробітництво.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

