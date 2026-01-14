Трамп пригрозив прем’єру Гренландії за намір залишитися з Данією: Я не знаю, хто це, але в нього буде велика проблема
Заява прем’єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена про намір острова й надалі перебувати у складі союзу з Данією може мати для нього серйозні наслідки та перетворитися на значну політичну проблему.
Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Намір Трампа
Журналісти поставили Трампу запитання, чи вважає він остаточним озвучене Нільсеном твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".
Коли главі Білого дому ще раз повторили, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий" і "нічого про нього не знає".
Також американський лідер анонсував "великі проблеми" гренландському політику.
Ну це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", - наголосив глава Білого дому.
Раніше прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів, оскільки прагне залишитися частиною Данії та розвивати мирне співробітництво.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Наразі дипломатія залишається головним інструментом Європи.
Hайефективнішим каналом Брюсселя було б неофіційне звернення до Конгресу США. Будь-яка анексія - або масштабні воєнні дії - все одно вимагатимуть схвалення Конгресу.
Європейські лідери могли б чітко дати зрозуміти, що стоїть на кону: розпад НАТО, закриття американських баз у Європі та потенційні санкції щодо американських компаній, які працюють в ЄС.
Согласно главе 8, разделу 21 этого закона, процедура выхода выглядит следующим образом:
1. Инициатива и переговоры
Решение о начале процесса должно быть принято правительством Гренландии (Naalakkersuisut). После этого начинаются официальные переговоры между правительствами Гренландии и Дании о деталях отделения.
2. Соглашение о независимости
Стороны должны разработать и подписать совместное соглашение, которое определит условия суверенитета. В нем прописываются вопросы гражданства, обороны, валюты и, что особенно важно, прекращение ежегодных дотаций от Дании (блок-гранта), которые сейчас составляют значительную часть бюджета острова.
3. Одобрение парламентом Гренландии
Текст соглашения должен быть одобрен парламентом Гренландии (Inatsisartut).
4. Референдум
Решающее слово остается за народом. После одобрения парламентом соглашение выносится на всеобщий референдум в Гренландии. Если большинство жителей голосует «за», процесс переходит на финальную стадию.
5. Согласие парламента Дании
Для завершения процедуры независимость должна быть подтверждена датским парламентом (Folketinget). Дания официально признала право Гренландии на самоопределение, поэтому это считается формальным, но необходимым конституционным шагом.
Несмотря на это, Гренландию втянули в ЕЭС вместе с Данией, так как у острова тогда не было права на самостоятельные политические решения. Это вызвало волну недовольства.
2. Главная причина: Треска и креветки
Основной причиной конфликта стали квоты на рыболовство.
Гренландия живет за счет моря.
Правила ЕЭС позволяли рыбакам из других стран Европы (например, из ФРГ или Франции) ловить рыбу в гренландских водах.
Гренландцы считали, что европейцы истощают их ресурсы и не дают развиваться местной экономике.
3. Путь к «Грекзиту» (1979-1985)
Получив в 1979 году право на самоуправление (Home Rule), Гренландия первым же делом инициировала процесс выхода.
1982 год: На острове прошел референдум. 52% жителей проголосовали за выход из ЕЭС.
Переговоры: Они длились три года. Дании пришлось договариваться с Брюсселем о том, как одна часть королевства может быть в союзе, а другая - нет.
1 февраля 1985 года: Гренландия официально покинула ЕЭС.
Текущий статус: «Особые отношения»
Хотя Гренландия не входит в ЕС, она не изолирована. Сейчас она имеет статус Заморской страны и территории (OCT).