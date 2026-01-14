6 831 48

Трамп пригрозив прем’єру Гренландії за намір залишитися з Данією: Я не знаю, хто це, але в нього буде велика проблема

Гренландія і Трамп

Заява прем’єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена про намір острова й надалі перебувати у складі союзу з Данією може мати для нього серйозні наслідки та перетворитися на значну політичну проблему.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Намір Трампа

Журналісти поставили Трампу запитання, чи вважає він остаточним озвучене Нільсеном твердження, що Гренландія бажає залишатися в союзі з Данією, на що той запитав: "Хто це сказав?".

Також читайте: Медведєв знову заговорив мовою "референдумів" - цього разу про Гренландію

Коли главі Білого дому ще раз повторили, що цю заяву озвучив прем'єр Гренландії, Трамп сказав, що "не знає, хто він такий" і "нічого про нього не знає".

Також американський лідер анонсував "великі проблеми" гренландському політику.

Ну це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", - наголосив глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пісторіус: Німеччина готова посилити безпеку Гренландії

Раніше прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів, оскільки прагне залишитися частиною Данії та розвивати мирне співробітництво.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може розвіяти побоювання США щодо безпеки Гренландії, - Каллас

Топ коментарі
Походу ***** таки вкусив Трампа на Алясці і це просто закінчився інкубаційний період...
14.01.2026 07:08 Відповісти
Ох і навибирал омериканський мудрий нарід у 2024 р

Як і український у 2019 .

Реднекі та Зебіли - це синоніми
14.01.2026 07:02 Відповісти
Й@бнута стара потвора.
14.01.2026 06:56 Відповісти
Європа в короткостроковій перспективі мало що зможе зробити, якщо США почнуть анексію Гренландії.

Наразі дипломатія залишається головним інструментом Європи.

Hайефективнішим каналом Брюсселя було б неофіційне звернення до Конгресу США. Будь-яка анексія - або масштабні воєнні дії - все одно вимагатимуть схвалення Конгресу.

Європейські лідери могли б чітко дати зрозуміти, що стоїть на кону: розпад НАТО, закриття американських баз у Європі та потенційні санкції щодо американських компаній, які працюють в ЄС.
14.01.2026 06:55 Відповісти
Нема кому давати зрозуміти - вони всі на підсосі в гамерики. Завтра дід введе тарифи 500% і їм гаплик.
14.01.2026 07:12 Відповісти
Європейціі ссаться російські літаки або дрони збивати, а тут будуть американські
14.01.2026 08:43 Відповісти
Й@бнута стара потвора.
14.01.2026 06:56 Відповісти
Трамп вилаяв та показав середній палець працівнику заводу Ford
який назвав президента США "захисником педофілів".
14.01.2026 07:00 Відповісти
Журналісти припустили, що працівник, ймовірно, мав на увазі зв'язок Трампа з Джеффрі Епштейном.
14.01.2026 07:04 Відповісти
Ох і навибирал омериканський мудрий нарід у 2024 р

Як і український у 2019 .

Реднекі та Зебіли - це синоніми
14.01.2026 07:02 Відповісти
14.01.2026 08:17 Відповісти
от хто одиннаріт.
14.01.2026 09:20 Відповісти
Трамп настільки тупий, що навіть не знає керівника країни, яку хоче захватити !
А пуйло, на відміну від нього, знав увесь політикум України - від Бандери до Зеленського.
Тому ботоксне чумидло і крутить тупим Трампом, як циган сонцем !
14.01.2026 07:04 Відповісти
а ти знав керівника Данії? та ніхто його не знав і не чув про нього.
14.01.2026 07:58 Відповісти
Як і ви не знаєте більшість керівників європейських країн. Але Трамп хоче приєднати Ґренландію і навіть не поцікавився, хто там головний.
14.01.2026 08:35 Відповісти
мабуть йому не потрібно це знати.
14.01.2026 08:52 Відповісти
Рекомендую почитать Хайнлайна, "Подвійна зірка". Там автор, устами своїх персонажів, пеояснює головному герою, що таке "фарлітека", та її значення для політика...
14.01.2026 09:24 Відповісти
коли трамп полетить на марс
14.01.2026 09:29 Відповісти
від Бандери до Зеленського.

від половцєв і пєчєнєгов @
14.01.2026 10:25 Відповісти
Походу ***** таки вкусив Трампа на Алясці і це просто закінчився інкубаційний період...
14.01.2026 07:08 Відповісти
"Я не знаю хто це" - типова дрімучість американців, якою до того ж вони пишаються. Ну як же - якийсь там прем'єр якоїсь там Гренландії... Куди вже великим світу цього знати всяких пішаків! Американці - добрі люди, але коли вони починають дивитися на інших зверху, від них нудить!
14.01.2026 07:11 Відповісти
Проблеми будуть у всіх у кого нема ЯЗ, такі монстри як РФ, США, Китай будуть їх вважати своїми потенційними жертвами.
14.01.2026 07:16 Відповісти
ИИ отвечает. Гренландия имеет четко прописанный законный путь к полной независимости от Дании. Этот процесс регулируется Законом о самоуправлении Гренландии (Greenland Self-Government Act), принятым в 2009 году.
Согласно главе 8, разделу 21 этого закона, процедура выхода выглядит следующим образом:

1. Инициатива и переговоры
Решение о начале процесса должно быть принято правительством Гренландии (Naalakkersuisut). После этого начинаются официальные переговоры между правительствами Гренландии и Дании о деталях отделения.

2. Соглашение о независимости
Стороны должны разработать и подписать совместное соглашение, которое определит условия суверенитета. В нем прописываются вопросы гражданства, обороны, валюты и, что особенно важно, прекращение ежегодных дотаций от Дании (блок-гранта), которые сейчас составляют значительную часть бюджета острова.

3. Одобрение парламентом Гренландии
Текст соглашения должен быть одобрен парламентом Гренландии (Inatsisartut).

4. Референдум
Решающее слово остается за народом. После одобрения парламентом соглашение выносится на всеобщий референдум в Гренландии. Если большинство жителей голосует «за», процесс переходит на финальную стадию.

5. Согласие парламента Дании
Для завершения процедуры независимость должна быть подтверждена датским парламентом (Folketinget). Дания официально признала право Гренландии на самоопределение, поэтому это считается формальным, но необходимым конституционным шагом.
14.01.2026 07:23 Відповісти
Ти не плутай "право на самовизначення", і, фактично, "анексію", заявлену Трампом...
14.01.2026 09:26 Відповісти
Ви вже без "ИИ" жити не можете? Власний мозок вже висох?
14.01.2026 10:04 Відповісти
Ну, якщо тобі цікаво тасувати безліч сайтів у пошуку потрібної інформації, бо це зволожує твій мозок, можеш, взагалі повернутися до паперових носіїв - таким інтелектуалом станеш
14.01.2026 13:08 Відповісти
Ми засуджуємо вибір американського народа, а чомусь вибрали те саме.Якби не повелись на Голобородька то розвиток подій був би не цей що ми маємо.
Трамп обіцяє проблеми прем'єру Гренландії,а якщо попросити його щоб створив,якщо не слабо,для путіна.Тільки такі дієві, щоб ху...лу захотілось здохнути після їх створення,та ц не тільки йому.Там в кремлі кожен перший.
14.01.2026 07:25 Відповісти
вибрали с того шо було
14.01.2026 07:26 Відповісти
🐏🦠, без гідності , воно з вас знущалось , принижувало , оббріхувало все українське , на колінах повзало перед ****** …………. Порошенко з командою , стабілізував , розграбований ригами бюджєт , з нуля , відродив ЗСУ , домігся Безвізу, Томосу , була свобода слова , а зараз зелена , як кажє , ваш клован ермакович -повна ср@ка
14.01.2026 08:40 Відповісти
Мені здається через це будуть проблеми у Трампа в Америці, це вже точка кіпіння.
14.01.2026 08:48 Відповісти
середній палець покаже ?
14.01.2026 07:25 Відповісти
В Румунії кажуть, що готові почати перемовини про об'єднання з Молдовою
14.01.2026 07:27 Відповісти
Молдова швидше буде в НАТО чим ми
14.01.2026 07:31 Відповісти
Зухвала поведінка гопника і злочинця.
14.01.2026 07:31 Відповісти
і педофіла
14.01.2026 07:33 Відповісти
Цього прем"єра Гренландії я помножу на 0 - Трамп
14.01.2026 07:40 Відповісти
А Европейскі союзникі та НАТО язика в дупу засунули. Всі тремтять перед рудим дебілом.
14.01.2026 07:41 Відповісти
А що вони йому можуть заперечити ? Коли глибинна діпстейт ЙОГО держава з вагами й противагами політичної еліти в охє разом з усім світом ...
14.01.2026 08:39 Відповісти
Яке грьобане стидовисько !!!
14.01.2026 08:17 Відповісти
Сон розуму виборців - породжує жахливих президентів і хаос в світі.
14.01.2026 08:18 Відповісти
Ні,не еге Neo Matrix,сам ховаєшся за матрицею та ще й новою
14.01.2026 08:28 Відповісти
та ти не переживай за нього, він давно засвітився в банді брехливих зебілів
14.01.2026 08:39 Відповісти
А це тобі не Мадуро, рудий покидьок, це-керівник європейської країни...
14.01.2026 08:39 Відповісти
Гарний гренландець - мертвий гренландець?? Чи в гетто??
14.01.2026 08:43 Відповісти
Тупориле хамидло
14.01.2026 09:04 Відповісти
он ***...ый это рыжее отродье.
14.01.2026 09:47 Відповісти
"краснов" отримав від гебні нові інструкції, як тре поводитись з "євросоюзниками".
14.01.2026 09:56 Відповісти
В 1972 году в Дании прошел референдум о вступлении в ЕЭС. Датчане проголосовали «за». Однако в Гренландии (которая тогда была просто провинцией Дании) 70% населения проголосовали «против».
Несмотря на это, Гренландию втянули в ЕЭС вместе с Данией, так как у острова тогда не было права на самостоятельные политические решения. Это вызвало волну недовольства.

2. Главная причина: Треска и креветки
Основной причиной конфликта стали квоты на рыболовство.
Гренландия живет за счет моря.
Правила ЕЭС позволяли рыбакам из других стран Европы (например, из ФРГ или Франции) ловить рыбу в гренландских водах.
Гренландцы считали, что европейцы истощают их ресурсы и не дают развиваться местной экономике.

3. Путь к «Грекзиту» (1979-1985)
Получив в 1979 году право на самоуправление (Home Rule), Гренландия первым же делом инициировала процесс выхода.
1982 год: На острове прошел референдум. 52% жителей проголосовали за выход из ЕЭС.
Переговоры: Они длились три года. Дании пришлось договариваться с Брюсселем о том, как одна часть королевства может быть в союзе, а другая - нет.
1 февраля 1985 года: Гренландия официально покинула ЕЭС.

Текущий статус: «Особые отношения»
Хотя Гренландия не входит в ЕС, она не изолирована. Сейчас она имеет статус Заморской страны и территории (OCT).
14.01.2026 10:26 Відповісти
Трапм хочет наверное чтобы его похоронили в Гренландии. Пусть будет так. Слава Украине!
14.01.2026 11:29 Відповісти
 
 