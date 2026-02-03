Зеленский, Порошенко и Кучма упоминаются в "файлах Эпштейна": намеков на преступления нет

В так называемых "файлах Эпштейна" десятки раз упоминаются украинские политики. Однако там они фигурируют исключительно как предметы политических дискуссий или в новостных рассылках.

Кто из украинских политиков упоминается в документах?

Так, в "файлах Эпштейна" упоминаются Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Андрей Деркач, Виталий Кличко.

В то же время там нет обвинений или намеков на их соучастие в преступлениях.

Зеленский

В "файлах" действующий президент упоминается не менее 24 раз. В основном речь идет о заголовках новостей и упоминаниях в статьях, которые поступали на почту сотрудникам ФБР.

Издание Kyiv Independent пишет, что в мае 2019 года Эпштейн посоветовал неизвестной собеседнице, вероятно, женщине из Украины, "начать следить" за украинской политикой, в частности за Зеленским, парламентом и коррупцией. В письме намекается, что это будет способствовать будущему "успеху" человека, и Эпштейн поощряет свою собеседницу к коррупции.

"Будут заработаны огромные суммы денег. Огромные. Я хотел бы видеть тебя женщиной-олигархом", - говорится в письме Эпштейна.

Порошенко

Имя пятого президента Петра Порошенко упоминается 25 раз. Чаще всего это также упоминания в новостях и публикациях.

Однако в одном из файлов - EFTA01616451 - присутствует переписка Эпштейна с неуказанным собеседником от 23 апреля 2019 года. В ней Эпштейн спрашивает, что тот думает о президентских выборах в Украине. Адресат ответил, что "россияне ненавидят Порошенко", поэтому "это могло бы помочь решить конфликт".

Журналисты отмечали, что Эпштейн тогда переписывался с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"Но я не имею представления, способен ли он (Зеленский) управлять страной", - отметил министр.

Кучма

Второго президента Леонида Кучму упоминают в документах трижды.

В частности, там упоминается об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и "кассетном скандале" в автобиографии американского юриста Алана Дершовица, который консультировал Кучму.

"По утверждениям, разговоры были записаны на небольшой цифровой диктофон Toshiba, спрятанный под диваном в президентском кабинете. Голос на записи безошибочно принадлежал президенту Кучме, а слова — если он действительно их произнес — были разоблачительными и компрометирующими. Мой брат и я были привлечены моим бывшим студентом Дагом Шоеном, блестящим политическим стратегом, который консультировал семью президента.

Нашей задачей было консультировать украинских юристов по поводу записи, а также других правовых и фактических вопросов... Президент Кучма сразу сказал мне, что хотя голос на этом "железном доказательстве" принадлежит ему, это не его слова — по крайней мере, не в той последовательности, в которой они представлены в транскрипте. Я прослушал запись, но не смог многое понять, поскольку слова были на русском языке и их было трудно расслышать", - отмечается там.

Вилкул

Также в "файлах" упоминается действующий председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В одном из писем неизвестный отправитель в 2016 году просит Эпштейна раздобыть для Вилкула приглашение на инаугурацию Трампа.

"Подруга детства моей мамы из Украины связалась с ней - она работает на Александра Вилкула (лидера украинской оппозиции) - и спросила, могу ли я помочь организовать приглашение на инаугурацию Трампа за высокое вознаграждение. Мне узнать детали или отказаться? Есть ли у вас вообще желание встретиться с ними. Я лично не знаю Тамару (подругу моей мамы), и мама не видела ее годами", - говорилось в сообщении Эпштейну.

В 2017 году Вилкул заявлял, что посещал мероприятия в США "по приглашению партнеров".

Дело Джеффри Эпштейна — что известно

18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

30 января 2026 года Минюст США обнародовал 3 млн страниц документов, связанных с Эпштейном.

